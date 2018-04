Immigrazione | Rossi | Toscana | | applicare legge Bonino e ius soli

Il prossimo corto animato Pixar s’intitola Bao e parla di Immigrazione : Dopo insetti, giocattoli, animali, automobili e persino emozioni, ora tocca al cibo subire il trattamento di animazione tipico della Pixar. È stato infatti annunciato che il prossimo corto animato della società di proprietà della Disney si intitolerà Bao e avrà come protagonista un tradizionale raviolo cinese che prenderà vita. Il corto sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di New York il prossimo mese e sarà un modo anche per ...