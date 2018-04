' Il tuo gesto rimarrà incomprensibile' | dolore al funerale di Beatrice

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) La chiesa parrocchiale San Paolo a Cascine Vica di Rivoli era gremita di gente. Sono state oltre 400 le persone che hanno voluto essere presenti aldiInguì che si è tenuto mercoledì 11 aprile. Tanto ile i pianti per una ragazza di soli 15 anni che ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto il treno regionale Torino-Milano. Alerano presenti familiari, conoscenti, amici e compagni di classe della quindicenne. Il: le parole di parroco e amiciamava la musica e quel mattino, quando ha deciso di togliersi la vita, era in stazione per raggiungere il liceo di Vercelli, dove studiava e dove sognava di diventare una professionista della musica. Per questo molti suoi compagni hanno voluto renderle omaggio portando con loro alalcuni strumenti musicali: per poter accompagnare la messa proprio con la musica. "Mi sento in colpa per ...