La Lega tra Berlusconi e i 5s - il secondo giro di consultazioni in due minuti : Nuova tornata di consultazioni al Quirinale con l'obiettivo di sbloccare l'impasse successiva al voto del 4 marzo. Il racconto della giornata,...

Il secondo giro di consultazioni non è andato bene : Nulla di fatto dal primo giorno delle consultazioni . La situazione è di nuovo "ingarbugliata" e Sergio Mattarella ha detto alle forze politiche che il tempo a disposizione "si sta esaurendo". Mentre si attende di veder sfilare nello Studio alla Vetrata i presidenti delle Camere e il presidente emerito Giorgio Napolitano, il taccuino del Quirinale non registra novità rispetto al primo giro di colloqui ...

Quinta Colonna - anticipazioni 12 aprile : secondo giro di consultazioni - Matteo Salvini tra gli ospiti - info streaming : ... nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna , in onda stasera 12 aprile con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli : Governo , via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s Continua a leggere

Governo - secondo giro di consultazioni - Centrodestra - vertice a Palazzo Grazioli : Il Gruppo per le Autonomie ha aperto il secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo . Nel pomeriggio attesi i cosiddetti big al Colle, dove incontreranno nuovamente il ...

Inizia il secondo giro di consultazioni al Quirinale : Inizia il secondo giro di consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato pe...