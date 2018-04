Il Samsung Galaxy S9 Mini potrebbe essere stato approvato dal TENAA

Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 : Il display di Alcuni Samsung Galaxy S9 sembra essere affetto da problemi di black crush, ovvero una cattiva gestione delle sfumature scure che comporta immagini sgranate. L'articolo Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo per Nokia 3 - patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) : Per Nokia 3 inizia la distribuzione del nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in versione stabile, mentre Samsung Galaxy A5 (2016) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo 2018 e qualche altro piccolo miglioramento. L'articolo Android 8.0 Oreo per Nokia 3, patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5 - 5 pollici e Android 8.0 Oreo : Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature L'articolo Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5,5 pollici e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Verso la conferma per Samsung Galaxy Note 9 di 2 specifiche : scenari interessanti : Iniziano seriamente ad intensificarsi le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 9, questa volta provenienti dall'affidabilissimo SamMobile. Secondo quanto riferisce la nota webzine, il prossimo phablet sudcoreano monterà uno schermo da 6.4 pollici ed anche una batteria da 4000 mAh. L'incremento relativo alla diagonale dello schermo lascerebbe ben pensare circa l'adozione, da parte del dispositivo, del sensore di impronte digitali ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6 - 4? e batteria da 4000 mAh : Nuove indiscrezioni spuntano per Samsung Galaxy Note 9, il prossimo top di gamma della casa sud-coreana: lo smartphone potrebbe disporre di un display da 6,4 pollici di diagonale e di una generosa batteria da 4000 mAh. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6,4″ e batteria da 4000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori camera Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici per la camera fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori fotografici Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello stesso ...

I Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 ottengono la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo : L'ennesima conferma dell'imminente lancio dei Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 arriva dal database della WiFi Alliance, che ha concesso la relativa certificazione L'articolo I Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 ottengono la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli sul presunto Samsung Galaxy J7 Duo con batteria rimovibile : Samsung Galaxy J7 Duo potrebbe essere stato quasi completamente svelato da un'immagine, che ne ritrae le presunte caratteristiche tecniche: tra queste spicca la batteria rimovibile, ormai una vera rarità in questo genere di dispositivi. L'articolo Nuovi dettagli sul presunto Samsung Galaxy J7 Duo con batteria rimovibile proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung ci spiega alcuni dettagli riguardanti il doppio speaker presente sui nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco qualche dietro le quinte sull'introduzione dello speaker stereo realizzato in collaborazione con AKG e Dolby Atmos. L'articolo Samsung svela alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Sensori fotocamera diversi sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come riconoscere il proprio : Affrontiamo nuovamente il discorso relativo alla fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, questa volta non relativamente alla loro bontà, di certo indiscussa, ma in riferimento ad una possibile disparità circa i Sensori del comparto posteriore. come già successo alcune volte in passato, a seconda dei mercati di destinazione, alcune unità sembrano montare il sensore proprietario S5K2L3, una versione rivisitata della componente montata a ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony : Pare che Samsung non abbia utilizzato il medesimo sensore per le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony proviene da TuttoAndroid.