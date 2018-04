Il rosso a Buffon è l' argomento del giorno

agi

(Di giovedì 12 aprile 2018) Chiudere una carriera con un cartellino. Chi è che non ricorda la testata di Zidane a Materazzi durante la finale dei mondiali del 2006? Quella fu l’ultima partita del campione francese che a Torino conoscono molto bene. Ieri è capitato qualcosa di simile, a Madrid. L’ultima partita di Gianluigiin Champions League sarà ricordata per quella sfuriata, rabbiosa, nei confronti dell’arbitro per un rigore dubbio in pieno recupero. Un gesto plateale che ha portato Michael Oliver, 33 anni, a sventolare il cartellino e a cacciare il portiere bianconero. La rabbia e le parole di"Fischiando quel rigore stradubbio ha dimostrato di avere un bidone d'immondizia al posto del cuore, di non sapere veramente un c…”. Nel post-partita i toni non si sono placati.ha attaccato duramente l’arbitro inglese ...