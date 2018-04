Il ritorno di Lana Del Rey a Milano | scaletta e video del concerto dell’11 aprile con

optimaitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un live essenziale, senza pause, tutto incentrato sulle canzoni: ildiDel Rey acol primo dei due concerti italiani del nuovo tour è andato in scena al Mediolanum Forum di Assago l'11.A cinque anni dagli ultimi concerti in Italia, la cantautrice statunitense si è presentata sul palco con estrema semplicità: scenografia basilare, abiti di scena senza fronzoli e una sfilza di canzoni una dietro l'altra per poco più di un'ora di.NelladiDel Rey ahanno trovato spazio i brani dall'ultimo disco Lust for Life e le immancabili hit del suo repertorio come Blue Jeans, National Anathem, West Coast, Summertime Sadness, Young and Beautiful, quest'ultima inserita al termine di un medley.Su incitazione del pubblico,Del Rey ha accennato anche qualche secondo di Salvatore, che col suo testo in parte in italiano avrebbe ...