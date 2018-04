Il processo del Myanmar | storia di morti dimenticate

Crollo a Montedoglio - processo entra nel vivo : testimonianze di carabinieri e membri della commissione d'inchiesta : Due persone a processo per il Crollo della diga di Montedoglio. Oggi inizia l'istruttoria del procedimento che vede sul banco degli imputati l'ex direttore dell'ente irriguo Umbro-Toscano Diego Zurli ...

La procura di Firenze chiede la condanna a 3 anni per Denis Verdini nel processo per la bancarotta della Società toscana di edizioni : Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni Denis Verdini nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di edizioni che dal 1998 al 2014, anno del fallimento, ha pubblicato Il Giornale della toscana, quotidiano venduto assieme a Il Giornale.Turco ha chiesto condanne anche per altri amministratori imputati: 2 anni e 6 mesi per Pierluigi Picerno, ad dal 2007 al 2012 poi liquidatore; 2 anni per Massimo Parisi, nel cda ...

Bill Cosby aggredito da una donna in topless prima del processo : Una manifestante in topless si è lanciata contro Bill Cosby mentre l’attore americano entrava nel tribunale di Norristown in Pennsylvania dove, per la seconda volta dal 9 aprile viene messo sotto processo per molestie sessuali (dopo il nulla di fatto del primo processo). Successivamente è emerso che si tratta di Nicolle Rochelle, attrice americana classe 1979 che ha recitato con Cosby da bambina, all’interno della nota serie I ...

La morte della piccola Sofia - uccisa da uno scaffale al supermercato : dirigenti a processo : La piccola Sofia Saddi, una bimba di poco meno di due anni, è rimasta uccisa il 21 ottobre del 2016, schiacciata da un pallet di oltre 300 chili di imballaggi mentre si trovava con i genitori all'interno dell'ingrosso Metro, nella zona industriale di Elmas.Continua a leggere

Stalker e petomane : guardia del Mudec rischia il processo : La vicenda Una storia unica nel suo genere: la Procura ha chiuso le indagini e per la prima volta al mondo si potrebbe avere un processo contro un Stalker sospettato di ' petomania '. Un episodio che ...

Scontro treni in Puglia del 2016/ Chiesti 18 rinvii a giudizio : a processo i vertici di Ferrotramviaria : Disastro ferroviario in Puglia del 2016: la Procura di Trani ha chiesto in totale 18 rinvii a giudizio per l'incidente che costò la vita a 23 persone. A processo i vertici di Ferrotramviaria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Manchester City dominatore in Premier - deludente in Europa : Guardiola a processo : Più che una sconfitta, una disfatta umiliante quella subita da Pep Guardiola a Liverpool: già sabato il suo Manchester City potrebbe vincere la Premier League, ma la lezione impartitagli da Jurgen ...

“Mi aveva ridotto così” - il mostro di Francesca Cipriani va a processo mentre lei è all’Isola dei Famosi. Rispuntano fuori le vecchie foto della violenza subita dalla soubrette. Ricordate chi era stato a ridurla così? Un ex famoso : Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L’Isola dei Famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua ...

Milano - morta incinta di 2 gemelle/ Clinica Mangiagalli - ostetrica e medico : processo per omicidio della donna : Milano, Clinica Mangiagalli: Claudia Bordoni morta incinta di due gemelle, ostetrica e medico ginecologa andranno a processo per omicidio colposo della donna(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:29:00 GMT)

Alluvione - sbagliati i conti al processo : pene raddoppiate per Scidone e Delponte : Condanne ricalcolate per l’ex assessore e l’allora super dirigente. Fissata una nuova udienza: i due imputati ora rischiano il carcere

The Flash 4 anticipazioni del 10 aprile : il processo contro Barry : The Flash 4 anticipazioni del 10 aprile – La serie Tv con Grant Gustin andrà in onda il prossimo martedì su Premium Action con il decimo episodio, tal titolo “processo a Flash“. Il protagonista di The Flash 4 dovrà infatti affrontare le pesanti accuse riguardo alla morte di DeVoe e sottoporsi al giudizio del tribunale, come anticipato nella puntata del 3 aprile. Come andrà a finire? Ancora una volta in sua assenza sarà Iris a ...