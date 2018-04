Il prigioniero coreano | di Kim Ki-duk

Il prigioniero coreano - bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : ben torna to Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano . Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...

Una scena di “Il prigioniero coreano” : È il nuovo film di Kim Ki-duk, famoso per "Ferro 3 – La casa vuota" e "Pietà" The post Una scena di “Il prigioniero coreano” appeared first on Il Post.