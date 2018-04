Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio

Il presidente dello Sri Lanka ne ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio : Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio per via della crisi politica in cui si trova il paese. È successo dopo che l’11 aprile sei ministri del governo di coalizione del primo ministro Ranil Wickremesinghe The post Il presidente dello Sri Lanka ne ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio appeared first on Il Post.

Casellati presidente Senato - Longo : 'La prima donna eletta alla seconda carica dello Stato' : La vera novità di oggi, a parte i rapporti di forza rovesciati tra Lega e Forza Italia, è l'elezione di una donna come seconda carica dello Stato....

USA respingono figlio dell'ex presidente dello Sri Lanka dopo viaggio in Russia - : Come raccontato dallo stesso Rajapaksa, i dipendenti della compagnia aerea Emirates Air a Mosca hanno dichiarato che non poteva partire per Houston, dal momento che le autorità statunitensi avevano ...

Russia - Putin presidente per la quarta volta con oltre il 73% : è il trionfo dello zar : Russia, secondo gli exit-poll Putin trionfa con il 73,9%. Lo zar sarebbe stato dunque rieletto presidente per la quarta volta. Il dato è pubblicato dal centro demoscopico statale Vtsiom...

Bergoglio va alla guerra dello Ior : l'ex presidente della banca vaticana sotto processo : Punto e a capo. Senza guardare in faccia a nessuno. La resa dei conti , pieni di ombre che imbarazzano la Chiesa, nello Ior prosegue e arriva fino al processo. Papa Bergoglio, già incalzato dallo ...