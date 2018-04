Il presidente della Regione Lombardia | no ai Pride | sì al Family Day

Chi è Mario Nava - nuovo presidente della Consob : Entra in carica il n. 1 dell'authority che vigila sui mercati finanziari. Bocconiano ed europeista, vuole intensificare le attività di prevenzione degli scandali finanziari

Polonia : presidente Duda - principio economia sociale di mercato è base della costituzione : Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda nel corso della conferenza "Insieme sulla costituzione, insieme sull'economia". Tra gli invitati c'erano anche i ministri per gli Investimenti Jerzy ...

Nicola Molteni eletto presidente della commissione Speciale della Camera : Nicola Molteni, deputato della Lega, è stato eletto presidente della commissione Speciale della Camera come annunciato ieri da Lega e M5S. Ha ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti.In commissione, il Movimento ha 14 componenti, la Lega 8, 7 FI, 2 Fratelli d'Italia. Il Pd, 7 componenti, ha votato scheda bianca.In totale le schede bianche sarebbero 9. In commissione siedono anche un deputato di LeU e uno del Misto.

Telefonata Salvini-Di Maio per il presidente della commissione speciale<br>Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Torneo nazionale calcio a 5 presentato a palazzo Donini : il saluto della presidente Marini : UMWEB, Perugia" "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione l'edizione 2018 del Torneo delle Regioni di calcio a 5, ed accoglieremo tutti i partecipanti con grande cordialità e senso di ...

Di Maio e Salvini si sentono e concordano di votare il leghista Molteni presidente della commissione speciale : L'asse M5s-Lega segue, almeno in Parlamento, la sua strada. Giovedì, quando i leader saranno al Colle per il secondo giro di consultazioni, la commissione speciale della Camera eleggerà il suo presidente frutto di un accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ratificato al telefono tra i due, che dopo qualche giorno sono tornati a sentirsi. In una nota del Carroccio si legge: "Con spirito di collaborazione, per rendere operativo il ...

Champions - impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della Commissione Europa : “Dajeeeee Roma! Gialla come er sole, rossa come er core mio!”. Esulta così, con un tweet tutto giallorosso, anche il vice presidente della Commissione Europa, Frans Timmermans che dopo l’impresa della squadra di Di Francesco si è unito alla festa. L’olandese, che ha studiato a Roma, non ha mai nascosto di essere un grande tifoso romanista. L'articolo Champions, impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della ...

La presidente Marini all'inaugurazione della mostra "Terre Moti" nel Sacro Convento di Assisi : "Con grande umiltà l'Umbria ha saputo dunque fare tesoro di queste gravi calamità, anche con il contributo della scienza, così come di tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati a ...

Giancarlo Giorgetti presidente della commissione Speciale alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile : Secondo giornali e agenzie di stampa, le prossime consultazioni del presidente della Repubblica inizieranno giovedì 12 e termineranno venerdì 13. Secondo Repubblica, questa volta il primo giorno sarà dedicato alle principali forze politiche, mentre durante il secondo saranno ricevute le The post Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile appeared first on Il Post.

Il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick : "Sarei un buon premier - ma non mi piacciono i contratti" : "Sarei un buon premier come tanti altri. Di certo so che il termine 'contratto' in politica non mi piace". Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica."In questo momento si gioca 'al vai tu-vado io', ma la campagna elettorale è finita sebbene qualcuno - ha aggiunto - non se ne sia accorto e le Consultazioni non sono solo un ...

'La porta è come una donna - va penetrata'. Bufera su Ferrero - presidente della Samp : ' La porta è come una donna: va penetrata , non discussa'. Questa frase, pronunciata dal presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , ha generato una lunga serie di polemiche. Il patron blucerchiato,...

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennita aggiuntiva da presidente della commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...