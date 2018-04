Il Pd chiede tutele per i fattorini di Foodora Ma nel 2017 bocciò un emendamento

huffingtonpost



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il casoè un'istantanea fedele della distanza che il Partito Democratico è riuscito a mettere tra se stesso e il mondo del lavoro precario. Il tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso, il primo di questo genere in Italia, dei sei rider diche avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery. Nel 2016 idel cibo avevano protestato contro l'ingiusto trattamento economico e normativondo, in altre parole, condizioni di lavoro più dignitose. Ma per sei rider è finita con il "licenziamento": sono stati sospesi dall'applicazione di cui necessitano per ricevere e eseguire gli ordini. Per usare un termine adeguato al tempo che viviamo, sono stati "sloggati". Il ricorso puntava quindi al riconoscimento non solo del danno ma anche dell'esistenza di un rapporto di subordinazione camuffato ...