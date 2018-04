Il nuovo singolo di Selena Gomez in uscita a maggio? Indiscrezioni dalla première di

L’impossibile è il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo : video e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo è L'impossibile. Il brano arriva in radio il 13 aprile e rappresenta il secondo estratto dal disco da solista dell'ex bassista dei Pooh, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto. Già in programma un'edizione limitata del brano, col doppio lato A L'impossibile/La notte è un'alba. Il vinile sarà distribuito in edizione limitata, in mille copie totali, su ...

Audio - testo e traduzione Let me di Zayn Malik - il nuovo singolo dal 2° album da solista : Let me di Zayn Malik è il nuovo singolo dell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con il nuovo disco, il secondo della sua carriera da solista. Let me di Zayn Malik è atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il ...

Janelle Monáe : il video del nuovo singolo “Pynk” è la celebrazione del “pussy power” : Il nuovo singolo pubblicato da Janelle Monáe è destinato a diventare un nuovo inno Girl Power! La canzone si intitola “Pynk” ed è stata realizzata con la collaborazione di Grimes. via GIPHY Il video di “Pynk” è stato diretto dalla regista Emma Westenberg, che lo ha definito “una celebrazione della sessualità e del pussy power”. Dando un’occhiata alla clip ti risulterà chiarissima questa affermazione. ...

Il titolo del nuovo singolo di Ariana Grande è No Tears Left To Cry? L’indizio “indossato” dalla popstar : Dopo l'annuncio della rivista Variety, secondo la quale il nuovo singolo di Ariana Grande uscirà il 27 di aprile e sarà seguito a breve distanza dalla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, si diffondono nuovi rumors intorno al titolo del brano che dovrebbe anticipare il suo quarto progetto discografico in carriera. La data d'uscita del singolo, definito "profondamente personale", non è ancora ufficiale ma sicuramente la presentazione ...

Lucio Dalla rivive in Tu non mi basti mai di Ron - nuovo singolo dal 13 aprile : audio e testo : Tu non mi basti mai di Ron arriva in radio il 13 aprile. Il singolo arriva dopo Almeno Pensami, brano con il quale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Critica Mia Martini. Il brano è estratto dal disco con il quale ha voluto celebrare la memoria del collega e amico Lucio Dalla, scomparso improvvisamente nel 2012 appena dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Pierdavide Carone con il ...

Porcellana è il nuovo singolo di Noemi - occhi puntati sugli attacchi di panico : audio e testo : Il nuovo singolo di Noemi è Porcellana. Il tema affrontato nel prossimo brano in radio da La luna è quello delicato sugli attacchi di panico, del quale l'artista si è già definita ferrata. Porcellana arriva dopo il Festival di Sanremo 2018, nel quale l'artista si è presentata con Non smettere mai di cercarmi. Già nota la cover del brano, atteso in rotazione radiofonica a partire dal 13 aprile. Queste le parole con le quali Noemi ha ...

Svelata la data d'uscita del nuovo singolo di Ariana Grande? 'Una canzone profondamente personale' : Il successore di Dangerous Woman , album che ha raggiunto il primo posto in classifica in diversi paesi del mondo tra cui l'Italia, è ormai pronto da settimane: la cantante lo ha già presentato lo ...

Non è un caso se l’amore è complicato dei Dear Jack - il nuovo singolo ad aprile : Non è un caso se l'amore è complicato dei Dear Jack è il nuovo singolo inedito atteso per il prossimo 20 aprile. Ad annunciare ai fan la nuova canzone, a breve in radio e in digitale, è stata la stessa band di Amici di Maria De Filippi che, nella serata di ieri, ha svelato il titolo del nuovo singolo. Non è un caso se l'amore è complicato dei Dear Jack sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download per anticipare un nuovo ...

Cupido è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta - estratto dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...

RON : da venerdì 13 aprile in radio “TU NON MI BASTI MAI” - nuovo singolo estratto da “LUCIO! : Da venerdì 13 aprile sarà in rotazione radiofonica “Tu non mi BASTI MAI”, nuovo singolo estratto da “LUCIO!” (Sony Music), il progetto discografico di RON dedicato all’amico Lucio Dalla per farne rivivere la poetica e l’anima musicale! Disponibile nei negozi tradizionali in formato CD, vinile e in digitale, “LUCIO!” è una raccolta composta da 12 brani, tra cui l’inedito sanremese “Almeno Pensami”, registrati in presa diretta da Ron (voce e ...

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

nuovo singolo di Marco Mengoni in arrivo? A breve un importante anniversario per il cantante : Un Nuovo singolo di Marco Mengoni in arrivo? È la domanda che tutti si pongono nelle ultime ore, dopo che il cantante è tornato a pubblicare foto dalle didascalie "ambigue" sui social network. Il cantante di Ronciglione, assente dalla scena discografica italiana da due anni dopo il doppio progetto Parole in Circolo, è tornato in radio a dicembre per il duetto in Come Neve con Giorgia, singolo estratto dalla riedizione dell'album della ...

Il nuovo singolo di Ariana Grande è il duetto con Dua Lipa o il brano New York Live? Audio di Bad To You : In attesa dell'annuncio del nuovo singolo di Ariana Grande, apripista del prossimo album di inediti in uscita a breve, si rincorrono voci differenti riguardo i progetti della popstar. In primis, il presunto duetto di Ariana Grande e Dua Lipa potrebbe presto diventare realtà: un piccolo frammento di 16 secondi della canzone Bad To You, una collaborazione ancora inedita tra le due popstar, è apparso in rete negli ultimi giorni, alimentando le ...