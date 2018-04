Il neo-deputato leghista Gianni Tonelli condannato per aver diffamato la famiglia Cucchi

Governo - il neo deputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli , ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo . Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...

neo deputato di Forza Italia indagato per corruzione : “Inizio lo sciopero della fame” : «Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un’indagine, farò lo sciopero della fame. Lo faccio per me, per i miei figli, per i tanti cittadini onesti vittime della “giustizia” e per una Giustizia vera, alla quale vorrei poter ancora credere». Lo scrive su Facebook il neoeletto alla Camera Ugo Cappellacci (Fi), al centro di un’inchiesta dell...