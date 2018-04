Il mondo del vino si ferma per tre giorni incoronando Verona capitale mondiale

LUCA ARGENTERO COMPIE 40 ANNI / Dal debutto al Grande Fratello al successo nel mondo del cinema : LUCA ARGENTERO spegne oggi 12 aprile le sue prime 40 candeline: il debutto in televisione al Grande Fratello e il successo nel mondo del cinema italiano e internazionale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:30:00 GMT)

una delle compagnie più snelle del mondo per numero di lavoratori" : Si è sempre detto, fino allo sfinimento, che il problema di Alitalia sono i lavoratori, il loro numero e il loro costo, ma una statistica della Iata , la federazione mondiale delle compagnie aeree, , ...

Emigratis 3 – Quarta puntata del 12/04/2018 – Pio e Amedeo continuano il loro giro del mondo in prima serata. : Cafoni, politicamente scorretti, tamarri e portatori insani dell’italianità nel mondo. Con queste premesse, il duo composto da Pio e Amedeo, ex-Iene e conduttori radiofonici, si appresta a vivere la terza (e ultima) edizione di Emigratis. Questa sera andrà in onda la Quarta puntata, alle ore 21:25. Un programma di viaggi alla maniera di Italia 1, in cui la coppia foggiana va alla ricerca dei VIP nelle località più […] L'articolo ...

Beach volley. Il giro del mondo sulla sabbia : World Tour - Commonwealth - Coop Beachtour - Brasile : tutti i risultati : World Tour. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via. Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in ...

Due russi risultano essere più longevi del giapponese più vecchio del mondo - : Martedì il sito ufficiale del Guinness dei primati ha riportato che il cittadino giapponese Masadzo Nonaka, con un'età di 112 anni e 259 giorni, è stato riconosciuto come l'uomo più anziano del ...

Giappone - i più anziani del mondo hanno 112 e 117 anni : Il Paese del Sol Levante è una delle nazioni con il più alto tasso di longevità al mondo. E lo dimostra anche Nabi Tajima, residente nella prefettura di Kagoshima, è in attesa di ricevere la ...

E' il peperoncino piu` piccante del mondo : attenzione quando lo mangiate : Il peperoncino più piccante del mondo, a questo proposito, è il Carolina Reaper e negli USA si è reso protagonista di una sfortunatissima vicenda. - Insonnia, cosa succede al corpo quando non si ...

Coppa del mondo - Pesaro torna capitale mondiale della ritmica. Attesa per le Farfalle : ... Gherardo Tecchi, le Farfalle azzurre - campionesse del Mondo in carica ai 5 cerchi, reduci da un argento e due bronzi alla Coppa del Mondo bulgara - dovranno difendere i due ori di specialità e l'...

Geoff Mulgan al convegno del Messaggero : «L'intelligenza collettiva può cambiare il mondo» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Lippi : i 70 anni del c.t. campione del mondo : È l'uomo dei ritorni, Marcello Lippi da Viareggio, che il 12 aprile compie 70 primavere. Dicono che non si dovrebbe tornare nei luoghi dove si è stati felici. E lui è stato felice, eccome. Prima alla Juventus, dove ha vinto tre campionati, due "panchine d'oro" e una Champions league, la seconda e la più bella per la Signora. Poi in Nazionale, dove si è laureato campione del mondo nel 2006 e gli è stato ...

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Cosenza - unica tappa in Calabria del kolossal 'Romeo e Giulietta - Ama e ambia il mondo' : Amava la Calabria ed era felice di fare tappa in questa regione, nonostante le difficoltà oggettive nell'organizzare anche qui spettacoli così imponenti. ". Tutte le informazioni su " Romeo e ...

Peperoncino più piccante del mondo - un uomo finisce all'ospedale : Il Carolina Reaper nel 2013 è stato dichiarato il Peperoncino più piccante del mondo e nel 2017 è entrato ufficialmente nella classifica del Guinness World Record, posizionandosi al primo posto. La ...

Le migliori compagnie aeree del mondo secondo TripAdvisor : TripAdvisor si è pronunciato: Singapore Airlines è la migliore compagnia aerea del mondo, seguita a ruota da Air New Zealand e da Emirates. È questo l’esito del Travellers’ Choice Awards for Airlines, speciale classifica che premia i vettori preferiti dai viaggiatori a livello mondiale, sulla base di un algoritmo che prende in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e i punteggi postati su TripAdvisor Voli, in un periodo ...