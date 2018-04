Il Miracolo | la serie evento di Niccolò Ammaniti arriva su Sky

Il Miracolo in onda a Maggio su Sky Atlantic : data ufficiale della serie con Guido Caprino : Sta per aprirsi un'era, quella di Niccolò Ammaniti prestato alle serie tv, che sicuramente registrerà risultati importanti a cominciare da Il Miracolo. L'attesa serie originale debutterà su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno proprio il mese prossimo, a Maggio, e occuperà la prima serata del martedì dall'8 Maggio. Manca un mese al debutto della serie e il pubblico è in attesa di vedere il primo trailer ufficiale che avrà come protagonista Guido ...

Serie A - goleade di Torino e Benevento - recupero-Miracolo del Sassuolo : Si è completato con quattro sfide, tra cui il derby di Milano, il recupero della 27esima giornata che era slittata poco più di quattro settimane fa per la morte improvvisa di Astori poco prima di ...

Il Miracolo - la serie di Niccolò Ammaniti dall’otto maggio su Sky Atlantic : Il Miracolo, la serie televisiva composta da otto episodi e creata da Niccolò Ammaniti, debutta l'otto maggio su Sky Atlantic.

Basket - Serie A2 : Roseto - sospiro di sollievo. A Jesi un Miracolo da playout : Quando ti ritrovi in fondo alla classifica e lotti per la salvezza, ogni vittoria è una conquista. Te le ricordi proprie tutte, perché le puoi contare sulle dita di una mano. Una sola può fare la ...

Il Miracolo - la serie di Niccolò Ammaniti a maggio su Sky Atlantic : Il miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti, debutta a maggio in esclusiva su Sky Atlantic. Si tratta di una produzione originale Sky ,articolata in otto episodi. Il distributore internazionale è FremantleMedia International: Niccolò Ammaniti firma ovviamente la sceneggiatura della serie insieme con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises mentre per la regia è coadiuvato da Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Il miracolo, il ...

Sky - a maggio la serie evento di Ammaniti Il Miracolo : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Alla Galleria Civica il minimalismo di Sam Falls ...

Il Miracolo - le prime immagini della serie tv Sky di Niccolò Ammaniti : ...

Il Miracolo - le prime immagini della serie tv Sky di Niccolò Ammaniti : ...

Niccolò Ammaniti debutta alla regia con la serie Il Miracolo : Niccolò Ammaniti debutta alla regia , a sei mani insieme a Lucio Pellegrino e Francesco Munzi, con Il miracolo , da maggio su Sky Atlantic Hd. Lo scrittore firma e dirige un soggetto affascinante, ...

Niccolò Ammaniti presenta Il Miracolo : i primi dettagli sulla serie Sky a Torino : Una delle serie originali Sky più attese del 2018 è proprio quella di Niccolò Ammaniti, Il Miracolo, e presto ci sarà modo di scoprire qualcosa di più sullo show. In particolare, in occasione della 31esima edizione del Salone del Libro, che si terrà dal 10 al 14 maggio al Lingotto di Torino, si parlerà del rapporto fra letteratura e narrazione cinematografica e televisiva proprio alla presenza di Niccolò Ammaniti che presenterà la serie che ...