Il Ka-Pa-Ro incanta San Siro | rivivi Milan-Napoli 5-2 del 2008

L'Edipo degli studenti del Liceo Scientifico pronto ad incantare Porto San Giorgio - Monte Rinaldo e la Sicilia : ...Nuovo" di Capodarco con due recite da tutto esaurito e viene quindi presentato a febbraio all'Auditorium "Isaia Bille" del Conservatorio "Pergolesi" di Fermo in occasione del Festival della Scienza ...

Volley - la Conad incanta e fa suo il derby contro San Giovanni : Nonostante la splendida giornata di sole che invitava alle gite fuori porta e ai primi bagni di sole, in oltre 500 sono accorsi al PalaCosta di Ravenna per sostenere le Leonesse della Conad Olimpia ...

La magia delle fiabe a San Domenico : torna 'Il piccolo regno incantato' : Gli spettacoli si susseguiranno tutti i giorni, sul sito è possibile consultare tutti gli orari. La vera novità di questa edizione primaverile sono le Stanze della Fantasia. Per il momento le pareti ...

Melania Trump con un abito verde leopardato. La first lady incanta alla vigilia di San Patrizio : alla vigilia della festa di San Patrizio, Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier irlandese Leo Varadkar, patrono dell'Irlanda. Per l'occasione, Melania ha scelto di indossare un abito leopardato verde smeraldo, colore simbolo dell'evento.La ricorrenza sarà ricordata in molte città americane, a partire da New York, dove è prevista una parata. Per l'occasione il tycoon ha sfoggiato all'occhiello della giacca dei ...

The Resident - lo sguardo disincantato sulla sanità americana : “Gli errori medici sono la terza causa di morte negli Stati Uniti, dopo il cancro e le patologie cardiache, ma nessuno affronta l’argomento”. Sembra proprio che The Resident, nuova serie tv in onda ogni lunedì in prima serata su FoxLife, prenda spunto dalle parole pronunciate da una delle sue protagoniste, l’infermiera Nic (Emily VanCamp), colonna portante del Chastain Park Memorial di Atlanta. Il medical drama prodotto da Antoine Fuqua ...

Il Circo Amedeo Orfei incanta il Salento con il suo show - dal 22 al 26 febbraio ad Alessano : L’incantevole show del Circo Amedeo Orfei, continua il tour nel Salento, tappa ad Alessano in provincia di Lecce, dal 22

Il Milan incanta San Siro - Bonaventura batte la Samp. Inter a -7 : Il Milan si porta a -7 punti dall'Inter grazie a una splendida vittoria contro la Sampdoria che poteva essere molto più ampia nel punteggio Serie A live, le partite di oggi. Risultati e classifica in ...

Giulia Casieri - la dark lady che ha incantato Sanremo : Se ormai Sanremo ce lo stiamo lasciando alle spalle, si continua invece a parlare delle artiste emergenti che vi hanno partecipato. Un esempio è Giulia Casieri, giovane cantautrice monzese che ha gareggiato tra le Nuove Proposte con il brano Come stai. Impossibile non rimanere ammaliati dalla sua anima soul, dalla voce calda e a tratti graffianti, unite a un’allure noir e a una scrittura che punta all’introspezione. Del suo brano ...

Sanremo 2018 - tutti i look di Michelle Hunziker che hanno incantato l'Ariston : A vincere la gara canora è stato il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma la vera regina della 68esima edizione del Festival di Sanremo è stata lei, Michelle Hunziker, la conduttrice scelta da Claudio Baglioni per colmare le sue lacune in fatto di direzione dei lavori sul palco. E se la moglie di Tommaso Trussardi è stata molto apprezzata per la sua ironia, la capacità di dare ritmo alle varie serate e di ...

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai" : I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio...

