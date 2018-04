Il gatto più noto di Rovigo si rende protagonista dell' ennesima ' impresa'

Cane e gatto sempre più obesi : il cibo usato come dimostrazione di affetto : Le “malattie del benessere” sono in aumento si sa, ma non solo per l’uomo. Anche gli animali domestici ne soffrono: quasi la metà nei paesi occidentali sono obesi (ovvero superano del 15% il peso ottimale). Quando un uomo è sovrappeso ci si preoccupa di fare una dieta e ci si rivolge al medico. Invece cosa succede a Cane e gatto sovrappeso? Specialmente con i gatti il commento spesso è “che bel micione”! Frequentemente i proprietari non si ...

Oggi la giornata del gatto - a Venezia in arrivo i mici più belli del mondo : Venezia - Oggi, giornata del gatto, inizia il conto alla rovescia per i mici più belli del mondo che faranno tappa a Venezia per il consueto appuntamento annuale che si terrà dal 24-25 febbraio prossimi al Terminal passeggeri numero 103, in zona Tronchetto . bellissimi e in molti casi rari, ...

10 motivi per cui il gatto è l'animale più potente del mondo : Oltre al mondo reale, i gatti hanno preso il controllo del cyberspazio: onnipresenti sui social e su Internet più di qualsiasi altro , davvero, dolce peloso, con meme, video, profili personali. Tutto ...