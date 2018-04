Il film consigliato di oggi | giovedì 12 aprile | Un amore senza fine

Il film consigliato di oggi - mercoledì 11 aprile : Poli opposti : Per gli amanti della commedia romantica, questa sera arriva in prima visione Rai una pellicola con due bellissimi della tv italiana: Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il film consigliato per voi è Poli opposti, opera prima del regista Max Croci. film da vedere: Poli opposti Poli opposti (2015), film suggerito per la serata di mercoledì 11 aprile, andrà in onda in prima tv su Rai 1 alle 21.25. La commedia segna il debutto di Max Croci come ...

Il film consigliato di oggi - martedì 10 aprile : Hunger Games : Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games è il film consigliato questa sera, martedì 10 aprile, per gli amanti dell’azione e dell’avventura. Jennifer Lawrence è la protagonista dei terribili giochi organizzati ogni anno nell’immaginaria nazione di Panem, in un futuro post-apocalittico. film consigliato oggi: Hunger Games Il film suggerito per la serata del 10 aprile è ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 9 aprile : Gods of Egypt : Per gli appassionati di antico Egitto, azione e avventura, questa sera Rai 2 propone in prima tv Gods of Egypt, film consigliato di oggi. Dal regista de Il corvo e Io, robot, la pellicola racconta un’epica guerra di dei e mortali alleati contro il crudele dio Seth (interpretato da Gerard Butler). Ecco trama, cast e trailer di Gods of Egypt, in onda nella serata di lunedì 9 aprile. film da vedere oggi: Gods of Egypt Di genere ...

Il film consigliato di oggi - domenica 8 aprile : Big game – Caccia al Presidente : Anche oggi, nella serata di domenica 8 aprile, una pellicola che vede al centro delle vicende un personaggio politico. Se ieri abbiamo suggerito il thriller The Premier, in cui era il Primo Ministro belga a trovarsi in pericolo, il film consigliato di oggi è l’action movie Big game-Caccia al Presidente, dove al centro del mirino è il Presidente degli USA. Un attentato aereo, un atterraggio d’emergenza, e un’improbabile alleanza ...

Il film consigliato di oggi - sabato 7 aprile : The Premier – Rapimento e ricatto : Un uomo combattuto con se stesso: uccidere per salvare la sua famiglia, o denunciare rischiando di perdere moglie e figli? Questo uomo non è uomo qualunque, ma il Primo Ministro del Belgio, ed è il protagonista del film consigliato per stasera, 7 aprile: The Premier – Rapimento e ricatto (da non confondere con Rapimento e riscatto, thriller del 2000 interpretato da Russell Crowe). film consigliato: The Premier – Rapimento e ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 6 aprile : 12 anni schiavo : Vincitore di 3 Premi Oscar, il biografico 12 anni schiavo è il film consigliato per la vostra prima serata di oggi, venerdì 6 aprile. La pellicola, diretta da Steve McQueen ed interpretata magistralmente da Chiwetel Ejiofor, racconta la drammatica esperienza di Solomon Northup, uomo libero dello Stato di New York che nel 1841 fu raggirato e ridotto in schiavitù. Una pellicola davvero toccante, che mostra le crudeltà e le barbarie subite nel sud ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 5 aprile : The walk : Siete amanti del “brivido”? Allora non perdetevi The walk, il film consigliato per stasera, giovedì 5 aprile! Non un horror, ma una pellicola biografica che vi terrà comunque col fiato sospeso: la storia dell’impresa più straordinaria del funambolo Philippe Petit, che nel 1974 attraversò le Twin Towers sospeso senza protezioni su un cavo d’acciaio, a 400 metri d’altezza. film da vedere oggi: The walk The walk, film ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 4 aprile : Blood father : In onda in prima tv su 20, il nuovo canale Mediaset, Blood father è il film consigliato per la serata di mercoledì 4 aprile. Mel Gibson sarà un ex detenuto tutto muscoli e tatuaggi, che dovrà riprendere in mano le armi del suo passato per salvare la figlia diciassettenne in pericolo. film consigliato: Blood father Blood father, action movie/thriller del 2016, è il film suggerito per voi oggi, mercoledì 4 aprile, e sarà trasmesso in prima visione ...

Il film consigliato di oggi - martedì 3 aprile : Predestination : Un particolare agente governativo viaggia fra varie epoche per catturare un terrorista ed evitare che commetta un attentato. Questa la trama del thriller fantascientifico Predestination, film consigliato per stasera, martedì 3 aprile. Il protagonista è Ethan Hawke, che coi suoi viaggi temporali vi catturerà da inizio a fine pellicola! film da vedere oggi: Predestination Per gli amanti dei thriller e dei viaggi nel tempo, il film suggerito nella ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 2 aprile : Exodus – Dei e re - Cast e Trama : Anche oggi, nella serata del lunedì dell’Angelo, andrà in onda un’avventurosa pellicola a sfondo biblico. Se ieri abbiamo suggerito Noah, con Russell Crowe nei panni di Noè, il film consigliato per voi stasera, 2 aprile, è Exodus-Dei e re, in cui Christian Bale darà il volto a Mosè. film da vedere: Exodus-Dei e re Christian Bale è il protagonista di Exodus-Dei e re, il film consigliato per questo lunedì sera, 2 aprile, che sarà ...

Il film consigliato di oggi - domenica 1 aprile : Noah : Quale film vedere in tv nella serata di Pasqua? In onda stasera, domenica 1 aprile, diverse pellicole a sfondo biblico, e Noah è il film consigliato per voi. Si tratta della storia dell’Arca di Noè, rivisitata per il cinema dal regista Darren Aronofsky. Presenta infatti varie differenze rispetto al racconto della Bibbia e troverete il Noè interpretato da Russell Crowe davvero interessante. film da vedere oggi: Noah Noah, pellicola di ...

Il film consigliato di oggi - sabato 31 marzo : The captive – Scomparsa : Il sabato di Pasqua è ricco di ansia e mistero su Rai 4: il film consigliato per voi nella serata del 31 marzo è il thriller The captive-Scomparsa. La pellicola, del 2014, è interpretata da Ryan Reynolds, che sarà un padre alla disperata e inarrestabile ricerca della figlia Scomparsa. film consigliato: The captive-Scomparsa The captive-Scomparsa (2014) è il film suggerito per stasera, sabato 31 marzo, e andrà in onda su Rai 4 (canale 21) alle ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 30 marzo : Inside out : Vi siete mai chiesti cosa, o meglio, chi c’è nella mente umana? Come sono fatti i ricordi, come agiscono le emozioni? La risposta è nel film consigliato per la serata di venerdì 30 marzo, Inside out! Da non perdere questo capolavoro firmato Disney, un coloratissimo ed emozionante film d’animazione da vedere coi vostri bambini e che, sono sicura, vi farà versare anche qualche lacrimuccia! film da vedere oggi: Inside out Premiato agli ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 29 marzo : Forever young : Stasera Canale 5 ci propone una divertente commedia italiana che parla di quattro moderni giovani d’oggi. Il film consigliato per la serata di giovedì 29 marzo si intitola Forever young: i suoi protagonisti hanno un’età che va dai 48 ai 70 anni e ognuno di loro sembra non voler accettare il tempo che passa, ma riusciranno davvero a rimanere ragazzi per sempre? film da vedere: Forever young Forever young, film suggerito di oggi, sarà ...