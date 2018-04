Il dormitorio per i braccianti della frutta anima | e divide | il Consiglio comunale di

Verona : casa abbandonata trasformata in dormitorio per stranieri : Verona , 9 apr. , AdnKronos, Una casa abbandonata era diventata un dormitorio , con la presenza di diversi giacigli improvvisati, materassi, coperte, brandine rotte e la totale assenza di igiene. Lo ...

Verona : casa abbandonata trasformata in dormitorio per stranieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una quindicina gli agenti intervenuti, tra ufficiali e agenti della delegazione Borgo Venezia e dei Reparti Motorizzato, Territoriale e Polizia Giudiziaria. Presenti anche il Sindaco Federico Sboarina, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il comandante della Polizi

Verona : casa abbandonata trasformata in dormitorio per stranieri : Verona, 9 apr. (AdnKronos) – Una casa abbandonata era diventata un dormitorio, con la presenza di diversi giacigli improvvisati, materassi, coperte, brandine rotte e la totale assenza di igiene. Lo sgombero è stato effettuato questa mattina dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti prima dell’alba in via Valpantena, in un edificio di fronte alla chiesa Altarol. Al suo interno, trovati due cittadini romeni e un ghanese, tutti ...