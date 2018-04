Il club più antico d' Italia compie 125 anni

Il club delle Prime Mogli - Alta Fedeltà - Il diritto di Contare - sempre più film diventano serie tv : film, libri, fumetti, reboot, revival, sempre più spesso le nuove serie tv non sono poi produzioni così originali e gli adattamenti si sprecano in ogni parte del mondo. A rendere tutto più interessante c'è ovviamente la realizzazione specifica di ciascun prodotto, lo sviluppo della sceneggiatura, la definizione del cast. Spesso a facilitare l'adattamento, oltre al successo al botteghino, c'è una vicinanza tra la casa di produzione del ...

Nuova Champions più ricca - per i club in arrivo 500 milioni in più : L’Uefa e l’Eca hanno raggiunto un accordo sulle entrate della Nuova Champions League nel triennio 2018-2021 il che significa una vera e propria pioggia di milioni per i club che partecipano alla più importante competizione continentale. I ricavi totali passeranno da 2.300 milioni a 3.400 milioni, un aumento non trascurabile di 1.100 milioni rispetto alla scorsa stagione. Di questi soldi andranno ai club 1.900 milioni, 500 in più ...

FABRI FIBRA : ritorna live dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

Torreira - il padre : 'Grati alla Sampdoria - sogna un top club. La clausola? Vale di più' : ... Ricardo Torreira , che di mestiere proprio il radiocronista in Sudamerica: 'Questa possibilità è un sogno e la realizzazione di un lungo percorso dedicato a questo sport che è iniziato da quando ...

Volley : A2 Femminile - il club Italia non si ferma più : battuta Collegno : LA CRONACA DEL MATCH- Il Club Italia CRAI recupera all'ultimo minuto Sarah Fahr, bloccata da un problema alla schiena nell'allenamento della vigilia. Il sestetto è dunque quello annunciato, con la ...

Milan - Del Piero al club : 'Agonismo più qualità'. E su Cutrone... : Il Milan vince ancora. Quinta vittoria consecutiva. Quinta partita senza subire gol. Nona vinta nelle ultime dodici contando tutte le competizioni. Soli quattro gol subiti nella serie. E la squadra ...

Cristiano Ronaldo : 116 gol in Champions - più del totale di 117 club su 137 : Come lui, nessuno. Lo dicono i numeri. Il ruolino di marcia di Cristiano Ronaldo in Champions è da record! C on la doppietta segnata al Psg , 3-1 il risultato finale, è diventato il primo calciatore ...

City club più spendaccione - Juve ottava : ROMA, 12 FEB - Il Manchester City è il club che ha investito più soldi, nel tentativo di costruire una squadra vincente, per un costo totale complessivo di 878 milioni. E' l'inchiesta pubblicata da ...

Premier - Sanchez : "Il Manchester Utd è il club più grande - qui per vincere tutto" : "Sono venuto al Manchester United per vincere tutto, ho lasciato l'Arsenal perché volevo crescere e imparare, oltre perché voler fare una nuova esperienza. Altrimenti non sarei arrivato qui". A dirlo ...

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Il Cies pubblica la classifica dei club più spendaccioni : Milan quarto - quante sorprese! : Interessante studio svolto dal Cies Football Observatory che ha pubblicato la classifica dei club più spendaccioni dei primi cinque campionati europei. In particolare la graduatoria è stata composta analizzando il saldo tra entrate e uscite del mercato estivo e quello invernale. Al primo posto troviamo inevitabilmente il Psg, seguito da City e United. Il Milan si posiziona quarto ed è l’unico club italiano presente nei primi 15 posti con ...