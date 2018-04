Il centrodestra punta su Giorgetti | il passo indietro di Salvini concordato con Berlusconi

centrodestra diviso. Presidenze - la spunta il fronte del no : ...più determinato quello che probabilmente non vuole prestare il fianco al governo cittadino che lasciando le Presidenze al Centrodestra avrebbe potuto aprire delle brecce nella controparte politica ...

Senato : centrodestra punta a 2 vicepresidenti e 2 questori - un questore a M5S : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – In corso le votazioni al Senato per il Consiglio di presidenza, alle quali si arriva senza un accordo complessivo tra le forze politiche. Per ora a palazzo Madama il centrodestra punta a due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d’Italia. Inoltre per il collegio dei questori voterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli, questore anziano ...

Presidente del Senato - il centrodestra punta su Romani. Ma pesa il veto M5s : Ai 5 Stelle la presidenza della Camera, c'è l'accordo su Roberto Fico. Il Pd annuncia: "Non partecipiamo a incontri con esiti già scritti"

M5s e linea della fermezza su Montecitorio. Avanza la candidatura di Fico. Occhi puntati sul vertice del centrodestra : La linea del Movimento 5 stelle è chiara: "Il centrodestra ci faccia sapere, ma noi dalla Camera non ci muoviamo". È quella che i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno ripetuto oggi durante un nuovo giro di incontri con gli omologhi di tutti i partiti. Il metodo impostato – e rivendicato – dai vertici stellati è chiaro: accordo di sistema con tutte le forze politiche, con Montecitorio come casella ...

centrodestra ottimista ai seggi La Lega punta a superare Silvio M5S fiducioso - ansia Pd e Grasso... : Finalmente si vota! Dopo una campagna elettorale fatta di eccessi, colpi bassi e polemiche infinite, gli italiani si recano finalmente alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Alle ore 23 di domenica 4 marzo in esclusiva gli exit poll... Segui su affaritaliani.it

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Che aggiunge: "Il Pd non ha identità politica e neppure voti". Dentro il Pd Siciliano, lo sconforto è palpabile: "Siamo fuori gioco. C'è una marea montante del centrodestra, e l'unico sostegno ai 5 ...

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Di certo, il 61 a 0 per il centrodestra del 2001 non si ripeterà. "Perché questa volta a 61 non si può arrivare, ma siamo messi male", dice Antonello Cracolici, consigliere regionale del Partito democratico in Sicilia ed ex assessore all'Agricoltura nella giunta di Rosario Crocetta. Nell'isola si eleggono 52 deputati e 25 senatori. 28 di questi verranno fuori dai collegi uninominali, che alle elezioni politiche di 17 anni fa ...

Salvini : giovedì a Roma appuntamento unitario del centrodestra : Dunque 'ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo', ha aggiunto Salvini.

Il centrodestra punta al 40%. E un elettore su tre è indeciso : Conquistare gli indecisi, puntare su argomenti forti e conquistare il Mezzogiorno, area nella quale l'elettorato ha convinzioni ancor meno solide. Queste, secondo gli esperti, sono le strategie per migliorare la performance dei partiti.Oggi è l'ultimo giorno nel quale si possono pubblicare sondaggi. La coalizione di centrodestra è in vantaggio e punta al 38%, trainata da Forza Italia (16-17%) e Lega (14-15%), e il Movimento 5 Stelle si ...

Su Macerata Renzi fa l'istituzionale : attacca Berlusconi e Salvini e punta ai voti dei moderati di centrodestra - di P. Salvatori - : Ma l'aria, almeno in un lunedì all'Eliseo, è di quelle che descrive Vasco nei titoli di coda scelti per l'occasione: "Tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore". Stasera ...

Matteo Renzi si gioca la carta istituzionale : su Macerata punta ai voti dei moderati di centrodestra (di P. Salvatori) : Il colpo di scena, l'unico in poco meno di due ore nel teatro romano dell'Eliseo, arriva sui titoli di coda. Matteo Renzi, solito completo blu e solita camicia bianca sbottonata sul collo, invita a salire sul palco Romano Carancini. Proprio lui, il sindaco democratico di Macerata che negli ultimi giorni è stato investito prima dallo scempio del corpo della povera Pamela Mastropietro, poi dalla sparatoria di sabato messa in atto da Luca ...