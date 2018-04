Il caso Facebook e i goffi tentativi della politica

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Facebook e la privacy violata - nuovo caso : sospesa l’app Cubeyou - fondata da italiano : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

caso Facebook - l’Ue : «Il coinvolgimento di utenti europei è inaccettabile» Zuckerberg : 87 milioni di profili venduti : La risposta della Commissione europea dopo l'ammissione da parte di Zuckerberg che oltre un milione di residenti in Ue sono coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica. Il Garante italiano chiede più informazioni

87 milioni i profili Facebook coinvolti nel caso Cambridge Analytica : Nelle ultime settimane il caso Cambridge Analytica che ha letteralmente travolto il gigante tecnologico Facebook è stato al centro dell’attenzione dei media globali, soprattutto perché ha dimostrato ancora una volta come i dati che gli utenti condividono quotidianamente attraverso social network e applicazioni di ogni genere possono essere sfruttati illecitamente per motivi completamente diversi da quanto immaginato. La situazione per ...

Facebook - Zuckerberg testimonierà alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge Analytica : Mercoledì 11 aprile. È la data fissata per l’audizione di Mark Zuckerberg alla commissione energia e commercio della Camera Usa sul caso Cambridge Analytica. Il fondatore e Ceo di Facebook è chiamato a “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda britannica. “L’audizione sarà un’opportunità importante per gettare luce su ...

Cosa significa per Facebook subire un'indagine dell'antitrust Usa. Il caso Microsoft : ... durò 21 anni, che la società di Bill Gates che contribuì a cambiare la storia dell'economia digitale americana e mondiale, e scrivere un'importante pagina dei manuali di economia della storia ...

Tim Cook sul caso Facebook Cambridge Analytica : 'I Governi devono dettare le regole' : ...che questa vicenda sia la conferma di quanto sia necessario l'intervento da parte dei Governi per tutelare la sicurezza e il corretto utilizzo dei dati personali degli utenti di tutto il mondo. 'La ...