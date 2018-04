Il cane del vicino abbaia troppo | lo uccide e glielo fa mangiare

Ricerca - Unipd : diagnosi gravità meningioma del cane senza biopsia : Roma, 11 apr. , askanews, Grazie a una rete artificiale neuronale si potranno fare diagnosi sulla gravità del meningioma del cane senza aspettare l'esito di esami bioptici invasivi, ma partendo dalle ...

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

NBA - Chris Paul trascina Houston : 27 punti e il canestro della vittoria contro Portland : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 96-94 Tra Rockets e Blazers non va in scena la sfida tra playmaker tra Damian Lillard , che salta il duello diretto per un problema alla caviglia sinistra, e ...

Addio a Jimmy - il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano : Addio a Jimmy, il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano Dopo oltre 10 anni al servizio delle Forze Armate, il pastore belga se n’è andato per un malore Continua a leggere

Il pitbull azzanna un bambino : il video choc della furia del cane : Il pitbull corre senza fermarsi. I presenti si rintanano dove possono, chi scappa e chi si fionda dentro al locale. Fuori rimane solo un ragazzino che viene azzannato dal cane alla gamba e trascinato via.Siamo per le strade di Nuova Delhi, nel quartiere di Uttam Nagar. Una donna cerca di aiutare il ragazzino, cercando di afferrare con le mani il cane ma cade in terra, travolta anche lei dalla forza del pitbull. Un'altra donna, armata di bastone, ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : gli italiani a caccia del riscatto - ma Jorge Martin e Aron canet partono ancora con i favori del pronostico : Il Mondiale Moto3 è pronto per la seconda tappa stagionale, rappresentata dal Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo la doppietta spagnola di Losail con Jorge Martin che ha preceduto Aron Canet, confermando di essere i due grandi favoriti per il titolo. Gli italiani, quattro nelle prime dieci posizioni, sono pronti a confermarsi e, possibilmente, puntare al bersaglio grosso. Il sogno, per i nostri portacolori, è ...

Addio a Jimmy - muore in servizio il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano : Jimmy, che presto sarebbe andato in pensione, è stato stroncato da un malore a 11 anni mentre era in missione in Libano. Da autentico “veterano”, questo cane era stato già impiegato per sei missioni all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano.Continua a leggere

Libano - muore cane anti-esplosivo del contingente italiano : La storia di Diesel fece il giro del mondo. Poche settimane dopo, Mosca donò a Parigi un cucciolo di pastore tedesco di nome Dobrynya. Scrissero dal Ministero della Difesa russo: 'Dopo tutte le ...

Firenze. Chiusure al traffico in via dello Statuto e in via Pisacane : Lavori notturni lungo la linea 3 della tramvia di Firenze, con conseguenti modifiche della circolazione, in zona via dello Statuto

La storia del cane Suzi - drogata da bambini e salvata appena in tempo : “È stato straziante” : La storia di Suzi arriva dagli Stati Uniti. La cagnolina è stata trovata immobile e a malapena cosciente. Drammatico il racconto del team di veterinari che l’ha salvata: “Quando è arrivata per la prima volta, non era in grado di camminare, alzarsi in piedi, mangiare o bere”.Continua a leggere

Adotta il cane più vecchio e malato del rifugio - la bella storia di Tristan e Shey è virale : Shey è un cagnolino di 14 anni con gravi problemi di vista e udito. Ma Tristan non si è fatto spaventare e lo ha scelto tra tanti cani più vivaci nel canile: voleva regalare proprio a lui una nuova famiglia.Continua a leggere

Beautiful - anticipazioni americane : LIAM trova un’altra prova della sua colpevolezza : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer è sempre più convinto di essere colui che ha sparato a suo padre Bill, il quale invece ha puntato il dito contro Ridge Forrester… che è finito in cella! Nella narrazione tutto ciò sta avvenendo in poche ore dopo che LIAM, come già riportatovi, ha iniziato ad avere ricordi confusi della notte dello sparo (ricordi, in pratica, che hanno iniziato a riemergere nella sua memoria). Il ...

cane annusa il naso della padrona - scopre il cancro e salva la donna : i dettagli Video : E' sopravvissuta al #cancro della pelle grazie all'intervento dell'amico a quattro zampe. Una storia e lieto fine che si è verificata negli Stati Uniti [Video] e che ha gia' fatto il giro del mondo. L'episodio risale alla primavera del 2017 quando Lauren Gauthier notò un anomalo comportamento del suo #Cane. 'Dopo aver fissato numerose volte il viso Victoria mi ha toccato il naso con la zampa'. La quarantaduenne ha spiegato che l'animale ...

Milano - il rottweiler del tram ritrova il suo padrone : lieto fine per il cane con la bandana rossa : Il proprietario si è presentato ai vigili dichiarando di aver smarrito "Otto" (così era già stato ribattezzato dai volontari del canile). Tam tam sui social...