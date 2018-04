Il campione del mondo della ' Pizza classica 2018' è di Verona Veneta anche la migliore

Lippi : i 70 anni del c.t. campione del mondo : È l'uomo dei ritorni, Marcello Lippi da Viareggio, che il 12 aprile compie 70 primavere. Dicono che non si dovrebbe tornare nei luoghi dove si è stati felici. E lui è stato felice, eccome. Prima alla Juventus, dove ha vinto tre campionati, due "panchine d'oro" e una Champions league, la seconda e la più bella per la Signora. Poi in Nazionale, dove si è laureato campione del mondo nel 2006 e gli è stato ...

“È morto un campione”. Calcio italiano in lutto. Addio a uno dei grandi simboli del nostro paese e dello sport : con la sua squadra fece la storia : Un grave lutto nel Calcio italiano. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno dei grandi campioni che ha fatto la storia del Calcio italiano, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: “È un periodo infelice ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Boxe - Emanuele Blandamura : “Voglio diventare campione del Mondo per l’Italia - posso battere Murata!” : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita, l’incontro atteso per 20 anni e che si materializzerà domenica 15 aprile. Il 38enne friulano salirà sul ring della Yokohama Arena per sfidare Ryota Murata nel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mesi: il pugile italiano punta a conquistare la cintura di fronte a 17000 spettatori che sosterranno il giapponese, alla prima difesa del titolo. Lele, partito alla volta del ...

Cherif 5 - la nuova stagione della serie campione di Francia : In una Lione senza confini, sempre più emblematica dei problemi di tutta la Francia, si aggira per la sua quinta stagione Cherif. Al via da lunedì 9 aprile alle 21,00 in prima assoluta su Giallo (canale del Gruppo Discovery sul 38 del digitale) le nuove avventure del capitano della sezione omicidi Kader Cherif (Abdelhafid Metalsi) e della sua collega detective Adeline Briard (Carole Bianic). Cherif 5, anticipazioni Ora che vita privata e lavoro ...

Incidente in moto morto Michele Gardini campione della Boretto Po : Un grave lutto ha colpito Boretto in provincia di Reggio Emilia. Michele Gardini ha sbandato con la sua Sukuzi mentre stava

Sarri e la media-punti del Bayern campione : Il Napoli ha risposto subito, come in una lunga chat su whatsapp, alla tripletta e ai selfie di Dybala con i raccattapalle in tuta del Benevento. Lo ha fatto nel modo più sorprendente, quasi ...

Parigi-Roubaix - vittoria del campione del mondo Peter Sagan : PARIGI - Il campione del mondo Peter Sagan ha vinto da grande campione l'edizione N. 116 della Parigi-Roubaix, la regina della classiche, precedendo in volata lo svizzero Silvain Dillier, suo compagno di fuga per lunghi km. ...

Parigi-Roubaix 2018 - Peter Sagan scolpisce la leggenda sulle pietre! Trionfo epico del campione del mondo - in fuga oltre 50 km : Finalmente Peter Sagan! La vittoria più bella della carriera è arrivata nella corsa più speciale del calendario: 52 chilometri all’attacco per arrivare a vincere la Parigi-Roubaix 2018, dominando il pavé e gli avversari della vigilia, che si sono quasi arresi senza lottare alla superiorità dello slovacco quando è scattato, senza accennare reazioni. Per Sagan, già tre volte campione del mondo, si tratta del secondo successo della carriera ...

Conor McGregor assale un pulmino a New York/ Video - la follia del campione UFC : ferito al volto Michael Chiesa : Conor McGregor assale un pulmino a New York, Video, la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa. E’ successo questa notte nel parcheggio del Barclays Center(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Boxe - UFFICIALE : Manny Pacquiao torna a combattere! Sfida a Lucas Matthysse - il campione del Mondo dei welter : Ora è davvero UFFICIALE: Manny Pacquiao tornerà sul ring e sfiderà l’argentino Lucas Matthysse, attuale Campione del Mondo dei pesi welter per la sigla WBA. L’annuncio arriva direttamente dal promoter statunitense Oscar de la Hoya che su Twitter ha comunicato la firma sull’accordo: sabato 14 luglio i due pugili incroceranno i guantoni sul ring di Kuala Lumpur (Malesia). Il filippino, a 39 anni suonati, tornerà così a combattere ...

Stadio Tomaselli - intervento dell'assessore campione : 'Il problema dello sport non è l'impiantistica' : Sosteniamo che a Caltanissetta il problema dello sport non è l'impiantistica ma avere la capacità, tutti insieme: società, realtà imprenditoriali, sponsor, politica, senza differenze di colori, ...

L'Olanda «orfana» di Londra diventa il campione europeo del liberismo - e dell'austerità di bilancio - : C'è un attore sempre più protagonista nell'Europa alla ricerca di rilancio, tra la perdita di un membro storico, seppur problematico, come la Gran Bretagna e le rinnovate ambizioni dell'asse franco-...