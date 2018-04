Il blocco dell' iter per la pensione volontaria e Trump che cambia idea sul Tpp Le

Pensioni flessibili e APE volontaria 2018 : sblocco delle procedure dal 13 aprile Video : Le procedure informatiche per lo sblocco delle domande di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video] dovrebbero finalmente partire dal prossimo 13 aprile. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni riguardanti il meccanismo di prepensionamento legato al prestito Pensionistico, sulla base degli aggiornamenti forniti dall'Associazione delle banche italiane. Ricordiamo che la pensione anticipata tramite APE di mercato appare ...

Industria culturale - in Canada chiesto il blocco delle piattaforme pirata : ... con un parallelo aumento di traffico dal 6 al 12% verso le piattaforme di streaming legale. Sono 630 mila i canadesi occupati nelle industrie creative e culturali che ogni giorno si sentono un po' ...

Palazzolo : 'Se vinco blocco l'ampliamento della discarica Tre Monti' : ... 'Dopo le elezioni politiche avrebbe dovuto dimettersi, però non lo ha fatto perché non ha un lavoro oltre alla politica'.

Google conferma il blocco delle GApps sui dispositivi non certificati - ecco una possibile soluzione : Google conferma il blocco del login sui dispositivi non certificati dai rispettivi produttori, anche se mette a disposizione un sistema per aggirare, almeno temporaneamente il blocco. ecco come fare L'articolo Google conferma il blocco delle GApps sui dispositivi non certificati, ecco una possibile soluzione proviene da TuttoAndroid.

Codacons : "Tim addebita ai clienti gli aumenti nonostante il blocco dell'Antitrust" : Il Coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori tiene alta l'attenzione su un tema che riguarda milioni di italiani. E' emerso infatti che nonostante il blocco degli incrementi...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Milena Bertolini punta sul blocco della Juventus e del Brescia contro la Moldavia ed il Brescia : Ormai manca poco. La Nazionale Italiana di Calcio femminile è prossima a scendere in campo per il quinto e sesto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. La compagine azzurra sfiderà, infatti, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Vodala la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara il Belgio. Due match fondamentali per il pass iridato. Al momento le Azzurre sono in testa al ...

Sblocco diffusione Huawei P8 Lite 2017 dell’aggiornamento B197 : consigli dell’assistenza : Non smette un secondo di stare al centro dell'attenzione il mitico Huawei P8 Lite 2017, fresco d'aggiornamento per quanto riguarda i brandizzati TIM e Vodafone, rispettivamente colpiti in questi giorni dai pacchetti B187 e B156. Torniamo oggi ad occuparci dei modelli no brand, quelli chiaramente distribuiti qui in Italia, che sembravano tuti essere destinati ad accogliere in poco tempo l'aggiornamento del sistema operativo alla patch B197, di ...

Russia - le sanzioni di Trump blocco a 4 contro il Cremlino Fine dell’amicizia con Putin? : La mossa mentre il super procuratore gli chiede di consegnare i documenti sui suoi legami con Mosca

RIFORMA PENSIONI/ Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Spotify - ma davvero si sta protestando per il blocco delle versioni craccate? : In questi giorni post-elettorali in cui qualsiasi segnale dal mondo esterno diventa una suggestiva e spesso preoccupante metafora della società più o meno allo sbando in cui viviamo, sono stati due ieri i fatti che hanno dominato le conversazioni online. Da una parte la notizia (probabilmente non del tutto veritiera) che in Puglia alcune persone si siano presentate al Caf per reclamare il reddito di cittadinanza promesso dai 5 stelle; ...

Sciopero generale dell'8 marzo : adesione scarsa - nelle città nessun blocco dei trasporti : È stato ribattezzato 'Lotto marzo', l'unione sindacale di base risponde all'appello di 'Non una di meno'. In più di 70 i paesi le donne si astengono da...

WHATSAPP/ Su Android 68 minuti per cancellare i messaggi. In arrivo il blocco delle registrazioni audio : WHATSAPP: su Android si passerà da 7 a 68 minuti per eliminare un messaggio non ancora visualizzato. In arrivo anche la registrazione degli audiomessaggi senza mani.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Android P potrebbe aggiungere il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti o privati : Tra le tante novità che potrebbero essere introdotte da Android P, la cui prima Developer Preview dovrebbe essere ormai imminente, ci sarà quasi certamente la possibilità di bloccare le chiamate dai numeri sconosciuti o da quelli privati. L'articolo Android P potrebbe aggiungere il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti o privati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Podella - Cia - : "Plt - sblocco dei pagamenti Arcea. Grazie a Martina e Oliverio" : ... e anche alla sensibilità dimostrata dalla Regione Calabria e dal Ministro Martina, nei confronti del mondo allevatoriale calabrese e meridionale. Gli allevatori sapranno riconoscere una buona norma ...