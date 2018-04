Il bimbo nato quattro anni dopo la morte dei suoi genitori biologici : In Cina il caso del piccolo Tiantian, un bambino nato da una madre surrogata quattro anni dopo la scomparsa dei suoi genitori naturali, morti in un incidente automobilistico.Continua a leggere

Napoli - bimbo non vaccinato espulso dalla materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso nonostante la consegna ...

bimbo appena nato muore in ospedale - il padre aggredisce i medici Video : L’ennesimo caso di violenza contro personale medico che opera all’interno di una struttura sanitaria ha avuto luogo sabato a Palermo, presso l’ospedale “Di Cristina”, dove, in to alla morte di un bambino nato prematuro, il giovane padre ha aggredito i medici, inveendo verbalmente e fisicamente contro di essi. Una dura realta', difficile da accettare, e un estremo, seppur vano, tentativo di salvare un essere appena venuto al mondo: questo lo ...

Lecce - genitori scattano un selfie : passeggino con bimbo vola in mare/ Neonato salvo grazie a un passante : Lecce, genitori scattano un selfie: passeggino con bimbo vola in mare, tragedia sfiorata in Salento grazie all'intervento di un passante che si è gettato in acqua.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:48:00 GMT)

bimbo morto di morbillo - il primario : “Infettato da un non vaccinato” : “Il tragico evento occorso al piccolo paziente, che non era nell’età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l’infezione da chi vaccinato non era, deve essere di monito affinché tutti capiscano che vaccinandosi, si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità”. Lo afferma il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania, dopo la morte del Bimbo di 10 mesi, il quarto ...

India choc - scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo : il bimbo muore : India choc, scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo: il bimbo muore Un neonato di soli quindici giorni è stato rapito da un macaco selvatico, entrato nella sua abitazione di notte. La tragedia è avvenuta nel villaggio di di Talabasta, nell’India orientale dove ormai gli attacchi delle scimmie sono diventati frequenti.Continua […]

Il Bullmastiff e il neonato / Il bimbo piange e Brutus gli porta il suo giocattolo preferito : Il Bullmastiff e il neonato, la storia commuvoe il web: il bimbo piange e il cane di nome Brutus gli porta il suo giocattolo preferito. Le splendida parole della madre del bimbo.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:20:00 GMT)

Perugia - riconosciute due mamme al bimbo nato con la procreazione assistita in Spagna : Perugia, riconosciute due mamme al bimbo nato con la procreazione assistita in Spagna “Il sindaco se ne deve fare una ragione, giustizia è fatta”, commenta il presidente dell’associazione gay e lesbiche Omphalos Continua a leggere

bimbo di nove anni azzannato da un pitbull : 46 punti di sutura : Un bambino di nove anni è stato azzannato da un pitbull a Mercogliano, in provincia di Avellino. L'aggressione sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, domenica 11 marzo, ...

