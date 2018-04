Iag | Norwegian | appreso da media acquisizione quota 4 | 6%

meteoweb.eu

: Secondo @FlightGlobal il gruppo #IAG (BritishAirways, Iberia, Vueling, AerLingus) potrebbe puntare al pieno control… - flyorbitnews : Secondo @FlightGlobal il gruppo #IAG (BritishAirways, Iberia, Vueling, AerLingus) potrebbe puntare al pieno control… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) –“ha appenache International Airline Group (IAG) ha acquisito il 4,6% delle azioni diAir Shuttle ASA.non era a conoscenza di quest’prima che ine dessero notizia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 aprile”. E’ quanto riferisce l’aviolinea in una nota.“non ha intavolato alcun dialogo o trattativa in merito.ritiene che l’interesse da parte di uno dei più grandi gruppi aviation internazionali confermi la sostenibilità e il potenziale del suo modello di business e della sua crescita globale. La compagnia non ha ulteriori dichiarazioni da rilasciare”, conclude la nota. L'articolo Iag:da4,6% sembra essere il primo su Meteo Web.