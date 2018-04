I tumori alla prostata | rene | vescica e testicolo “causano ogni anno oltre 16mila

Sesso e tumori - la relazione pericolosa : il boom di nuovi casi in Italia di cancro alla gola : La cattiva notizia è che nello scorso anno in Italia i nuovi casi accertati dei tumori della gola causati dal Papilloma Virus sono stati 1.900, di cui ben 1.500 negli uomini, ed almeno il doppio sarebbero quelli ancora silenti, ossia quei carcinomi dell’oro-faringe che si stanno sviluppando e che al

tumori : allarme sovradiagnosi per il cancro alla tiroide - troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...

tumori : l’ozonoterapia riduce la spossatezza legata alla malattia : Per la prima volta in Italia è stato pubblicato su una rivista scientifica, l‘International Journal of Immunology and Immunobiology, un lavoro sull’ozonoterapia in pazienti oncologici con fatigue (spossatezza, stanchezza), un sintomo molto frequente ed invalidante in oncologia. Lo studio, condotto dal Prof. Umberto Tirelli e dai suoi collaboratori dell’unità Centro Tumori – CFS – Fibromialgia della Clinica Mede di Sacile (Pordenone), ha ...

tumori : il 35% delle patologie dipendono dalla cattiva alimentazione - al via la settimana Lilt : Il 35% dei Tumori dipende da una errata alimentazione. Per sottolineare l’importanza che la prevenzione primaria riveste nella lotta contro il cancro, parte la XVII edizione della settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Dal 17 al 25 marzo consigli e visite negli spazi prevenzione Lilt in tutta Italia dove sarà possibile acquistare una bottiglia di olio ...

tumori : con la mela annurca si evita la calvizie causata dalla chemio? : Una soluzione donata da Madre Natura e non prodotta da un farmaco in laboratorio: per quanto i farmaci siano molto utili per combattere le malattie, ci sono spesso effetti collaterali di non poco conto. Ad esempio, nel caso di pazienti affetti da Tumori uno dei tanti problemi è che dopo la classica chemioterapia si verifica la perdita di capelli. Ad aiutare in questo senso ci pensa la mela annurca che consumata nell'arco del ciclo della chemio ...

Allarme tumori : 'Mai assumere Coca cola insieme a questi cibi' : Un tumore può essere dovuto ad una combinazione scorretta di cibi che consumiamo ed non ad uno in particolare. Numerose sono state le polemiche dopo l’avvertimento da parte di alcuni oncologi di come la carne rossa potesse favorire lo sviluppo del cancro, una nuova ricerca ha però aperto una ulteriore frontiera per la prevenzione a questa terribile malattia. Stando infatti agli scienziati della Sorbona di Parigi in collaborazione con ...

tumori - gli esperti : “Allarme malnutrizione dopo la grastrectomia” : La questione cibo per chi e’ stato operato da tumore allo stomaco e’ fondamentale, al punto da compromettere cure e anni di vita. Eppure Le linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali dei pazienti oncologici, approvate in Conferenza Stato Regioni prevede che ci sia un esperto in nutrizione clinica sia negli ospedali, sia sui territori (art. 5). E’ questo l’allarme e la denuncia che arriva dall’associazione ...

Sigarette elettroniche : aumentano il rischio di malattie cardiache - tumori ai polmoni e alla vescica : Secondo la New York University, effettuando dei test testati su topi, hanno riscontrato un elevato rischio di danneggiamento del DNA aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. Questo gruppo di esperti ricercatori, guidato da Moon-shong Tang, ha osservato nei topi esposti al fumo di e-sig, danni più gravi nel Dna di cuore, polmoni e vescica, e una minore capacità di autoripararsi. Questi dati sconvolgenti ...

