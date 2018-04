I sospetti sugli incendi nelle fabbriche del milanese

L'incubo M5s continua - Le Iene non mollano. In tutto sarebbero 14 i 'furbetti dello scontrino'. sospetti sugli eurodeputati : A questo punto entra in gioco la strategia politica di Di Maio. Sfidare gli altri partiti per uscire dall'angolo e smorzare le polemiche: "Oggi propongo il primo di una serie di temi per una ...

L'incubo M5s continua. In tutto sarebbero 14 - secondo Le Iene - i "furbetti dello scontrino". sospetti sugli eurodeputati : Come in un incubo senza fine. Luigi Di Maio, che ieri aveva dichiarato chiuso il caso rimborsopoli, dovrà fare i conti, nel vero senso del termine, con i mancati bonifici dei parlamentari al fondo per le piccole e medie imprese ancora per un po'. Con ogni probabilità almeno fino alle elezioni. E infatti Le Iene hanno svelato che oltre agli otto nomi resi noti mercoledì dallo stesso capo politico ce ne sarebbero altri sei per ...