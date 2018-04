I prodotti cutanei emollienti possono ridurre il rischio di sviluppo di dermatite atopica

fondazioneserono

: Ribespet e Artikrill sono prodotti che aiutano il tuo animale con problemi articolari o cutanei. Solo ora al 40% DI… - animal_store : Ribespet e Artikrill sono prodotti che aiutano il tuo animale con problemi articolari o cutanei. Solo ora al 40% DI… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Uno studio pilota, eseguito su neonati, ha valutato l’effetto dell’applicazione diper la pelle. I risultati hanno indicato che taliindurre modificazioni della cute che contribuiscono a prevenire la comparsa della. Alle creme e ad altriper la pelle a effetto emolliente si attribuisce l’azione di reidratare la pelle stessa, vale a dire di aumentare il suo contenuto di acqua, e di migliorare il suo effetto di barriera. Per questi motivi, isono usati anche nei neonati per prevenire lodellae degli eczemi. Nonostante l’uso esteso di taliin questa indicazione, non sono è stato valutato l’effetto deglisul microbiota della pelle, né è stato considerato il ruolo di tale effetto nell’ambito della loro azione di prevenzione e cura della. Glatz ...