I migliori libri di tecnologia da leggere

chimerarevo

: Il Calendario delle Semine 2018 riporta i giorni migliori per la semina, il trapianto, la lavorazione e la raccolt… - GiardinoIllumin : Il Calendario delle Semine 2018 riporta i giorni migliori per la semina, il trapianto, la lavorazione e la raccolt… - duplikey : I migliori libri di marketing da leggere assolutamente - _batmilla : Quali sono i migliori libri che hai letto? ?? — No impossibile fare l'elenco -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Laè sempre più presente nelle nostre vite. Negli ultimi anni ha subito un’evoluzione così incredibile che forse nemmeno ce ne rendiamo conto. Tutto ciò che utilizziamo è composto da componenti informatiche e da un sistema operativo più o meno avanzato. Auto, PC, Smartphone, oggetti che usiamo quotidianamente nelle nostre abitazioni. In quanti di voi hanno desiderato almeno una volta approfondire la conoscenza del mondo della? Questo non significa necessariamente apprendere un linguaggio di programmazione o diventare degli esperti. A volte, per avere un focus su di un determinato argomento è sufficiente ascoltare le esperienza di chi ne ha fatto la storia. Oggi quindi esuleremo un po’ dai nostri soliti temi e vi parleremo deidida. Che siate Geek o semplicemente persone curiose poco importa. In questi testi si cela ...