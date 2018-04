Huawei Y6 2018 ufficiale | un entry-level come tanti | ma grosso come pochi

Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 : Lo smartphone di Huawei aderente al progetto Android Go arriverà e farà parte della serie "Y" 2018. Nel corso dell'ultima edizione del MWC di Barcellona, Huawei aveva confermato di essere al lavoro su uno smartphone Android Go. Arriva adesso un'ulteriore conferma da parte di un dirigente Huawei, secondo il quale il device arriverà a maggio. L'articolo Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto : a meno di 200 euro da metà aprile 2018 : Huawei P10 Lite sarà disponibile a prezzo sottocosto a partire dalla metà di aprile 2018: ecco quanto costerà in nel noto volantino nazionale di Carrefour.Segnaliamo a tutti coloro che hanno un budget di spesa non particolarmente elevato, intorno ai 200 euro, che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) potranno acquistare a prezzo sottocosto l’Huawei P10 Lite.Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto: ecco le condizioni del ...

Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2018 : le novità : Huawei P9 Lite sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento firmware: ecco le novità di inizio aprile 2018 per questo smartphone.Se possedete un Huawei P9 Lite vi segnaliamo che l’azienda cinese nelle ultime ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per i dispositivi venduti in Italia.Più nello specifico stiamo parlando del nuovo firmware seriale VNS-L31C432B407 destinata alla Build B407 del P9 Lite.Continue reading ...

Huawei : assalto alla fascia media con lo Huawei Y7 Prime 2018 e con tre Huawei Enjoy 8 : Il display LCD IPS è da 5.99 pollici, con aspect ratio 18:9 e risoluzione 720 x 1440 pixel: secondo alcune fonti, si tratta dello stesso modello che, nel resto del mondo, sarà commercializzato col ...

Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale : display da 6 pollici HD+ - doppia fotocamera e Android Oreo : Nel giorno della presentazione dei top di gamma P20 e P20 Pro, è ufficiale il nuovo smartphone low cost Huawei Y7 Prime 2018. Si tratta della versione rinnovata di quel Y7 Prime che il produttore cinese aveva lanciato nel mese di maggio dello scorso anno. Scopriamolo insieme. L'articolo Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale: display da 6 pollici HD+, doppia fotocamera e Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y5 - Y6 e Y7 (2018) - ecco probabili specifiche tecniche e prezzi : Alcuni rivenditori avrebbero anticipato caratteristiche tecniche e prezzi di Huawei Y5 (2018), Huawei Y6 (2018) e Huawei Y7 (2018), non ancora ufficialmente presentati dalla casa cinese. Come vi sembrano le specifiche dei nuovi smartphone di fascia bassa? L'articolo Huawei Y5, Y6 e Y7 (2018), ecco probabili specifiche tecniche e prezzi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna a fine marzo 2018 : dettagli sul firmware : Disponibile al download il nuovo aggiornamento firmware a fine marzo 2018 per Huawei Mate 10 Pro: ecco i dettagli sulle novità introdotte sul dispositivo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei Mate 10 Pro che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che dovrebbe arrivare molto presto (o è già arrivato per alcuni) nel nostro paese.Huawei Mate 10 Pro nuovo aggiornamento firmware di ...

Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore - come conferma il TENAA : Sembra che i render circolati in Rete un paio di giorni fa non siano relativi a Huawei Y7 2018, ma a un altro smartphone. Il nuovo Y7 infatti, secondo la certificazione del TENAA, può contare su una doppia fotocamera posteriore. L'articolo Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore, come conferma il TENAA proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android più veloci per AnTuTu febbraio 2018 : Huawei al Top : Secondo la recente classifica stilata dal Benchmark AnTuTu, gli Smartphone Android di Huawei sono i più veloci sul mercato: ecco i dettagli sulle posizioniTorna la classifica di AnTuTu, l’App Benchmark più utilizzata dagli utilizzatori di Smartphone Android e non in tutto il mondo che fornisce dettagli e informazioni sulle potenzialità hardware dei dispositivi mobili.A febbraio 2018 la nuova classifica AnTuTu dedicata agli Smartphone ...

Huawei Y7 2018 si mostra in un immagine : alcune caratteristiche : Il successore dell’attuale Huawei Y7, ovvero la versione 2018, si mostra in un immagine render: ecco cosa sappiamo delle sue caratteristiche principali.Giusto un paio di giorni fa è stato annunciato l’Huawei Y9 2018, un dispositivo di tutto rispetto con sistema operativo Android Oreo e display in formato 18:9.Oggi il web ci ha permesso di dare una prima occhiata sul prossimo Huawei Y7 2018, che dovrebbe posizionarsi uno scalino sotto ...

Primo sguardo a Huawei Y7 2018 - in arrivo nei prossimi mesi senza notch : Scopriamo il possibile aspetto di Huawei Y7 2018, che dovrebbe utilizzare uno schermo con fattore di forma 18:9, anche se non sono ancora disponibili dettagli sulla scheda tecnica. L'articolo Primo sguardo a Huawei Y7 2018, in arrivo nei prossimi mesi senza notch proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y9 (2018) è ufficiale : 4 camere - display 18 : 9 e batteria da 4000 mAh : Ufficializzato proprio da poche ore il nuovo Huawei Y9 (2018) in Asia con 4 fotocamera (due davanti e due dietro), display 18:9, batteria da 4000 mAh e altro: i dettagli.Giusto qualche ora fa il colosso cinese ha presentato un nuovo smartphone android di fascia media che in parte riprende alcune caratteristiche dell’Huawei Mate 10 Lite ma le proporrà a prezzo più contenuto.Huawei Y9 (2018) è ufficiale: qualche dettaglio in piùStiamo ...