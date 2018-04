Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo

Honor pronta a sorpassare Apple - Samsung e perfino Huawei : La scelta è stata forse forzata dalla quantità di dispositivi che l'azienda coreana deve essere in grado di distribuire velocemente in tutto il mondo de a quanto pare i lettori di impronte nel ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor 8, Honor View 10 e Honor 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare conferma di recapito SMS su Huawei e Honor : addio ai costi aggiuntivi : disattivare la conferma di recapito SMS su Huawei e Honor non è assolutamente difficile (molto spesso si tratta di un'opzione che l'interfaccia proprietaria EMUI attiva di default): se si tratta di un servizio di cui potete benissimo fare a meno, non vediamo perché tenerlo abilitato, andando incontro a periodici costi aggiuntivi, a seconda dei messaggi che siete soliti inviare. Chiariamo innanzitutto in cosa consiste il rapporto di consegna, ...

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’aggiornamento EMUI 8.0 : replica ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

Trucchi Huawei e Honor da conoscere : Gli smartphone Huawei e Honor sono giunti dall’oriente un po’ alla volta e piano piano si sono fatti valere nel nostro mercato. Oggi è facile, infatti, vedere nelle mani di un amico (o anche nelle proprie) un Huawei P10 Lite oppure un Honor 8, giusto per fare degli esempi. Che sia per la loro affidabilità o per il prezzo contenuto? O per la loro interfaccia grafica e stile simile al melafonino di Cupertino? Insomma, nel bene o nel ...

Huawei Honor 10 svelata la data di annuncio grazie agli inviti dell’evento di Londra : Secondo i recenti rumors, grazie alla prima immagine di un invito per un evento a Londra, sappiamo quando sarà ufficializzato il prossimo Honor 10.Il successore dell’attuale Honor 9 potrebbe arrivare prima della fine del secondo trimestre 2018: oggi infatti sul web è stata diffusa una prima immagine che riprende l’invito di un evento Huawei che si terrà a Londra.Honor 10 arriverà prima del previsto? Ecco la presunta data ...

Huawei Honor 10 si mostra in foto dal vivo : anche lui con il Notch (la tacca) sul display : Alcune immagini dal vivo mostrano il prototipo di un Huawei Honor 10, la versione più piccola di Honor View 10, che presenta pure lui il Notch (la tacca) sul display.Sembra proprio che il colosso cinese Huawei stia lavorando su una versione più piccola del suo Honor View 10 che potrebbe prendere il nome di Honor 10.Oggi dalla cina sono state divulgate alcune immagini che riprendono un prototipo di Honor 10, che sembra essere funzionante, ...

Virus Android ‘RottenSys’ colpisce già in fabbrica : Huawei - Honor e Xiaomi i più coinvolti : I Virus Android ormai fanno incetta di smartphone: quello di cui stiamo per raccontarvi fa parecchio rabbrividire. Trattasi di 'RottenSys', un adware che ha iniziato a diffondersi nel settembre 2016 senza sosta, fino a contare circa 4.964.460 dispositivi infetti. Si tratta di un Virus Android che non si propaga dall'esterno, e che quindi, pur volendo, non riuscireste a tenere lontano facendo attenzione alle applicazioni installate giorno dopo ...

Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10 - Huawei P9 Lite - Honor 9 Lite e Moto G5S Plus : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Motorola Moto G5S Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Un piccolo spoiler: Huawei P10 (brand TIM) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Moto G5S Plus proviene da TuttoAndroid.

Per tutti gli ASUS - Huawei ed Honor le Emoji AR del Samsung Galaxy S9 : novità sorprendenti : Ci sono novità davvero importanti che coinvolgono in primis il mondo del Samsung Galaxy S9, ma in generale tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Android dal comparto hardware e software minimamente apprezzabile. Se avete deciso di puntare su Huawei, Honor e ASUS, ad esempio, aprite bene gli occhi perché potrebbero presto arrivare notizie in aspettare sul fronte delle Emoji AR che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in occasione ...

Antipasto di Huawei P20 su tutti gli Honor e Huawei : download temi già disponibile : Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P20, ma già oggi 17 marzo possiamo "assaggiarlo" a bordo di tantissimi smartphone Huawei ed Honor già in commercio qui da noi. Esattamente come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa con il Samsung Galaxy S9, infatti, questi dispositivi vedono disponibili alcuni link al download incentrati su prodotti nuovissimi (nella fattispecie addirittura prima della ...

Un po’ dell’aggiornamento Android P sugli smartphone Huawei e Honor : il tema grafico : Da oggi avrete l'opportunità di apportare un po' dell'aggiornamento Android P a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor, senza dover portare a termine chissà quale operazione complessa, né essere costretti ad ottenere i permessi di root. Grazie a 'stechguide.com' (proprio come fatto già col tema di Samsung Galaxy S9), infatti, il gran giorno è adesso, almeno dal punto di vista grafico (una cosa è ottenere l'aggiornamento, un'altra è ...

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.