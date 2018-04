huffingtonpost

: Ho iniziato a rivalutare la mia vita quando la mia famiglia è stata colpita dalla crisi economica - HuffPostItalia : Ho iniziato a rivalutare la mia vita quando la mia famiglia è stata colpita dalla crisi economica - patria1102 : RT @HuffPostItalia: Ho iniziato a rivalutare la mia vita quando la mia famiglia è stata colpita dalla crisi economica - GiuseppeB3 : RT @HuffPostItalia: Ho iniziato a rivalutare la mia vita quando la mia famiglia è stata colpita dalla crisi economica -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'avvicinamento al minimalismo può nascere in diverse situazioni, anche le più normali e quotidiane, senza per forza dover andare dall'altra parte del mondo o rinunciando alle comodità a cui tutti siamo ormai abituati. Uno stile di"essenziale", infatti, può avere inizio anche rimettendo in ordine la propria camera.È quanto accaduto a Silvia, 26 anni, barista e autrice della pagina dedicata al Mindfulness, Tadaima.life:"È un pensiero che mi è nato spontaneo in un giorno come tanti altri in cui, da disordinata cronica, mi sono ritrovata a dover risistemare la mia camera da letto. Trovavo assurdo l'aver conservato così tanti oggetti, alcuni addirittura mai utilizzati per timore di 'rovinarli'. Profumi che avevano perso la loro fragranza, cosmetici diventati secchi e molto altro tenuto lì, su una mensola che mi guardava ...