Hamilton | Ferrari dura da battere Ma la perfezione non esiste

Caso Hamilton alla Mercedes : il pilota inglese nervoso per il dominio Ferrari : La Ferrari SF71H ha stupito tutti in questi primi due gran premi della stagione. La Rossa ha lasciato perplessa anche la Mercedes che si aspettava di essere molto più avanti rispetto alla rivale ma ...

Ferrari - trionfo in Bahrain con il lusso di sfidare apertamente Hamilton sulla strategia : Ferrari-Mercedes 2-0. Sono 19 le partite di ritorno ma intanto non una semplice prima fuga. Un secondo gol, In Bahrain, da standing ovation. Roba da mandare in crisi di nervi l'intera Mercedes, per la ...

F1 - trionfo Ferrari in Bahrain : Vettel fa due su due all'ultima curva - fregati Bottas e Hamilton : Con la grinta, con la classe, con tutto: Sebastian Vettel vince il Gp del Bahrain davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton , secondo successo su due gare nel Mondiale di Formula 1 per la Ferrari . ...

F1 Bahrain - capolavoro Vettel! La Ferrari beffa Bottas e Hamilton : E due! Due vittorie sue due gare, punteggio pieno in classifica, una macchina che risponde bene e una squadra che sa reagire alle difficoltà. Che Sebastian Vettel, in Bahrain! E soprattutto che ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...

Lewis Hamilton - GP Bahrein 2018 : “Le Ferrari sono più forti - sarà difficile entrare in top 5” : Lewis Hamilton ha avuto delle difficoltà importanti durante le qualifiche del GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la sua vettura e con la pista, chiudendo con un deludente quarto posto ben lontano dai suoi abituali standard esibiti durante il time-attack. Il Campione del Mondo scatterà in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la ...

Gp Bahrain F1 : Prima fila tutta Ferrari - Hamilton partirà solo nono

Bahrain - pole di Vettel! Prima fila Ferrari. Hamilton parte 9° : Stavolta non c'è alcun bottone magico Mercedes che tenga, la Prima fila del GP del Bahrain è tutta Ferrari. Rispetto a Melbourne è il Cavallino il più veloce di tutti: con Sebastian Vettel. Il tedesco,...

F1 - Griglia di partenza GP Bahrein 2018 : risultato e classifica. Sebastian Vettel in pole position - doppietta Ferrari! Hamilton nono : Sebastian Vettel scatterà in pole position nel GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Qualifiche da sogno del tedesco che scatterà davanti a tutti in una memorabile prima fila tutta Ferrari grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen (ultima volta in Ungheria nel 2017). Lewis Hamilton è soltanto quarto e dovrà così scattare in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio. Terzo Bottas, quarto ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se… : La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a ...

F1 - GP Bahrein 2018 : con Lewis Hamilton penalizzato la Ferrari punta decisa alla pole position : In un’era della Formula Uno nella quale è decisamente complicato sorpassare, le qualifiche diventano sempre più fondamentali. Non fanno eccezione quelle in programma oggi (ore 17.00) per comporre la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein 2018 (clicca qui per programma e tv) di Formula Uno. Se quello che si è visto nella giornata di ieri sarà confermato, per una volta la Mercedes potrebbe non avere vita facile per puntare alla pole ...

