Hai già parlato troppo | pugno all' inserviente dell' ospedale | timpano perforato

Cos’è la BlockcHain - la tecnologia che rivoluzionerà il mondo : Se avete sentito parlare di Blockchain negli ultimi mesi, è quasi stato sicuramente in relazione ai Bitcoin e alle criptovalute in generale. La Blockchain, infatti, è la tecnologia grazie alla quale esistono le criptovalute e attraverso la quale è possibile scambiarle tra utenti. La verità, però, è che la Blockchain è molto di più, e […]

Isola dei Famosi - la Gialappa punge la Marcuzzi : "Hai fatto figli con mezza Italia" : Ieri sera è andata in onda la semifinale dell 'Isola dei Famosi e tra litigi, colpi di scena e nomination, anche Alessia Marcuzzi è finita nel mirino della Gialappa's Band . Tutto è iniziato quando i ...

Giallini : "Roma - Hai un De Rossi rock". Germano : "Schick - comparsa costosa" : Io mi sono documentato bene sia sul mondo dei ricchi che su quello degli ultimi. Ho trovato grande energia in entrambe le situazioni". Anche per Germano è stata un'occasione di crescita? "Sia io che ...

Milano : primo Fintech Forum dedicato alle applicazioni della tecnologia blockcHain : Bitcoin, certamente, ma non solo: la tecnologia denominata ‘blockchain’, ovvero la ‘catena di blocchi’ o ‘nodi’ che determina un innovativo sistema di certificazione trasparente e controllabile, sta invadendo altri ambiti e può risultare estremamente innovativa anche nell’economia reale: dagli atti senza più bisogno del notaio al trattamento dei dati sensibili, dalla filiera di qualità alla certificazione del Made in Italy. Di questo si parlerà ...

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

Troppi turisti - chiude spiaggia 'The Beach' in THailandia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tecnologia blockcHain e collaborazione a un’infrastruttura anti-contraffazione di nuova generazione : il concorso Blockathon UE 2018 : L’Unione Europea è ricca di risorse intellettuali: creatività, innovazione e spirito imprenditoriale sono alla base della sua crescita. I settori che fanno un uso intensivo di diritti di proprietà intellettuale (DPI) contribuiscono per il 42% al PIL della UE e sono all’origine, diretta o indiretta, del 38% dei posti di lavoro. Le violazioni dei DPI, sotto forma per esempio della contraffazione e pirateria, danneggiano sensibilmente la crescita ...

Gianmarco cerca suo padre a C'è Posta per te/ "Mi Hai preso in giro per 12 anni" ma il finale sorprende tutti : Gianmarco cerca suo padre Ciro a C'è Posta per te. Con lui il nonno Luigi, che ha fatto da padre al ragazzo per 12 anni. "Sono io il padre, tu solo quello biologico"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:35:00 GMT)

“Mi corteggia da settembre : ho ceduto”. Barbara D’Urso boom! Hai capito Carmelita… Zitta - zitta per tutto questo tempo - poi l’annuncio bomba. Fan ovviamente spiazzati (ma al settimo cielo per lei) : “Mi corteggia da settembre”. Hai capito Barbara D’Urso! zitta, zitta… Per mesi, poi! E noi che credevamo ai rumor che, ultimamente sempre più insistenti, arrivavano da più fronti. Dai corridoi, da mezze dichiarazioni, da indizi social. E invece… Carmelita è riuscita ancora una volta a spiazzare tutti i suoi fan. Badate bene: questo non è un pettegolezzo, c’è la conferma. E arriva proprio dalla regina degli ascolti ...

Sei incinta? Hai già pensato come dirlo in ufficio? : Non c’è una formula uguale per tutti: dipende da come vi sentite, dipende da che tipo di lavoro fate, dipende da che rapporto avete con i colleghi con cui collaborate. Però c’è una regola summa, che vale sempre: il capo deve essere il primo a sapere che siete incinta. Dato questo, che è cosa imprescindibile, c’è poi tutta una serie di considerazioni che è comunque sempre importante fare: molte donne, prima di dire che stanno ...

AMEDEO MINGHI/ Selvaggia Lucarelli : "Devi farti perdonare quello che Hai cantato" (Ballando con le stelle) : AMEDEO MINGHI ha deciso di mettersi alla prova a Ballando con le stelle 2018: la sua nuova sfida e la vita privata nell'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:25:00 GMT)

In Sierra Leone hanno sperimentato le elezioni con la tecnologia blockcHain : È la cosiddetta "catena di blocchi", di cui di solito si parla in relazione ai bitcoin: potrebbe assicurare trasparenza a processi opachi come lo scrutinio dei voti The post In Sierra Leone hanno sperimentato le elezioni con la tecnologia blockchain appeared first on Il Post.

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : MiHai Bobocica eliminato dal fenomeno giapponese Tomokazu Harimoto : Non poteva esserci sorteggio peggiore, ma Mihai Bobocica ha venduto cara la pelle: al Qatar Open 2018 di Tennistavolo, dopo aver superato le qualificazioni nei giorni scorsi, unico italiano a riuscire nell’impresa, l’azzurro si è arreso nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile al nipponico Tomokazu Harimoto, talento assoluto, che a 14 anni compete già con i migliori al mondo. Il pronostico era chiuso, ma il nostro ...

Al via Mozart in the Jungle 4 su Sky Atlantic - anticipazioni 7 marzo : Rodrigo e Hailey volano in Giappone : Torna Mozart In The Jungle 4 su Sky Atlantic per una quarta stagione all'insegna dell'amore: nei nuovi episodi, in onda stasera sul canale 110 di Sky, rivedremo tutti i bizzarri ed eccentrici personaggi di questa comedy musicale, premiata con due Golden Globe nel 2016. La quarta stagione di Mozart in the Jungle, composta da dieci episodi, è stata interamente resa disponibile negli Stati Uniti dal servizio di streaming di Amazon lo scorso 16 ...