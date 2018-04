wired

: Guida pratica al Gdpr per freelance e piccole aziende #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Guida pratica al Gdpr per freelance e piccole aziende #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : Guida pratica al Gdpr per freelance e piccole aziende -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Tra poco più di un mese entrerà in vigore il, il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati. Se ne sta parlando tanto nelle ultime settimane, anche per via del caso Cambridge Analytica, visto che laddove i nostri dati non sono sufficientemente tutelati, potrebbero essere usati per manipolare le scelte dei cittadini, come ha spiegato il Garante Europeo Buttarelli. Ma al di là dei giganti come Facebook e Google, che impatto ha ilsullee medie imprese? E sui? Il regolamento coinvolge chiunque abbia a che fare con dati personali. Dove per dato personale si intende, secondo l’Art.4, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il ...