Guerrigliero libico arrivato a Napoli distrugge il centro per migranti

Blastingnews

: RT @ilpopulista_it: POLIZIOTTI AGGREDITI Un richiedente asilo ha minacciato il personale della struttura per poi assaltare gli agenti inter… - Luigi4171 : RT @ilpopulista_it: POLIZIOTTI AGGREDITI Un richiedente asilo ha minacciato il personale della struttura per poi assaltare gli agenti inter… - tenshi355 : RT @Piovegovernolad: TOH, PRESO GUERRIGLIERO LIBICO: HA AGGREDITO DUE AGENTI DOPO AVERE DEVASTATO LA 'MEDICHERIA' DEL CENTRO MIGRANTI A NAP… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Gli sbarchi nel nostro Paese sono diminuiti ma l'allarme terrorismo non cala, il pericolo che tra i #si possano nascondere terroristi è ancora molto alto. Proprio ieri sono state arrestate tredici persone responsabili a vario titolo di contrabbando e traffico di esseri umani. La Guardia di Finanza ha fatto luce su una rete di scafisti che, grazie a dei motoscafi potenti, traghettavain Sicilia. Questi gommoni super veloci permettevano di raggiungere le coste di Trapani in appena 4 ore partendo da Nabeul, Tunisia. Ogni viaggio costava dai 3 ai 5 mila euro a persona, nel motoscafo inoltre venivano nascoste anche sigarette di contrabbando per il mercato siciliano.dalla Libia In uno di questi viaggi della fortuna verso l'Italia VIDEO si trovava anche un #, un 24ennecon un passato nell'esercito. Il ragazzo, ...