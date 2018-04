GUERRA IN SIRIA Una possibile mossa dell' Italia per uscire dal caos

Macron : «Siria ha usato armi chimiche - abbiamo le prove» Sarà davvero GUERRA? Trump e le bombe «smart» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

SIRIA - TRUMP FRENA SU TEMPI GUERRA/ Macron : “Assad ha usato armi chimiche - abbiamo le prove” : SIRIA, TRUMP minaccia Russia ma FRENA su GUERRA: "mai detto quando avverrà attacco”. Colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Siria - Trump frena su GUERRA : “mai detto quando avverrà”/ Russia - “Assad controlla Duma” : colloqui Usa-Mosca : Siria, Trump minaccia Russia ma frena su guerra: "mai detto quando avverrà attacco”. colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

GUERRA in Siria : parkour tra le macerie di Aleppo - Foto : ... ora si comincia a parlare di ricostruzione, per mano di un'iniziativa internazionale che vuole rimettere in piedi il cuore antico della città , a cominciare dal suk, che era il più grande del mondo. ...

I venti di GUERRA sulla Siria complicano le consultazioni : Il mondo tiene il fiato sospeso mentre Stati Uniti e Russia si sfidano sulla Siria. La posta in gioco è altissima e le ripercussioni di questo braccio di ferro si fanno sentire anche sulle consultazioni...

Siria - Mike Pompeo : 'GUERRA è sempre ultima risorsa' - : "Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica estera del presidente con la diplomazia" si legge negli estratti della sua audizione alla Commissione esteri del Senato per la conferma della sua nomina a Segretario di Stato Usa

Siria - venti di GUERRA. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in Siria, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita alla Siria e alla Russia.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della ...

Siria - Mike Pompeo : 'GUERRA è sempre ultima risorsa' - : "Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica estera del presidente con la diplomazia" si legge negli estratti della sua audizione alla Commissione esteri del Senato per la conferma della sua ...

Siria - Trump alla Russia : “Missili pronti” / Pompeo : “GUERRA è ultima risorsa”. Ma May sposta i sottomarini : Siria, Trump alla Russia: “Missili pronti”. Pompeo: “Guerra è ultima risorsa”. Ma May sposta i sottomarini e l'attacco potrebbe partire nella tarda serata di oggi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:46:00 GMT)

Siria - dalla GUERRA civile al conflitto internazionale : La Siria è il terreno di un conflitto cominciato nel marzo 2011, ma sarebbe riduttivo parlare di una guerra che riguarda solo questo Paese. Quella che più di sette anni fa era nata come una guerra civile, una rivolta popolare contro il regime di Bashar Assad, quasi subito si è trasformata anche in un conflitto internazionale. Non è una guerra, ma tante guerre intrecciate fra loro che si combattono tutte su un unico terreno: la martoriata Siria. ...

Siria - l’indignazione del Papa : i tentativi diplomatici dei pontefici in GUERRA Video : Dopo la benedizione Papa Bergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe [Video]. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il Papa invita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta ...

Siria. Pompeo : “La GUERRA è sempre l’ultima risorsa” : Prova togliersi di dosso l’etichetta di falco. “La guerra è sempre l’ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica Estera

Siria - l’operazione punizione è in fase avanzata : sarà GUERRA? : Le due linee del governo americano: la prima in favore di un’azione limitata. La seconda per un colpo di maglio che ammonisca sul serio Assad e con lui l’Iran

"Nessun bombardamento in Siria - la GUERRA avanza solo nei media" - : "La Russia promette di abbattere tutti i missili lanciati in Siria. Preparati Russia, perché arriveranno buoni, nuovi ed "intelligenti", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca. L'ex comandante dell'...