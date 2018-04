Guasto alla rete elettrica | ritardi sui treni Roma-Fiumicino

meteoweb.eu

: Le frazioni del Torchio e delle Fontane sono senza luce per un guasto alla linea elettrica. Enel è sul posto e si… - Tommaso_Fiazza : Le frazioni del Torchio e delle Fontane sono senza luce per un guasto alla linea elettrica. Enel è sul posto e si… - mister_peemp : @martiiii86 @LombardiaOnLine @cmterzi @Trenord_Press @ValeCPBg Sorry, il treno defunto alle 19.35 era il 2634. Il s… - IW1PRT : RT @LiguriaNotizie: Guasto alla stazione di Sestri Levante, ritardi ieri sera per i treni -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Dalle 20.10 traffico ferroviario rallentato sulla linea FL1, Fara Sabina-Aeroporto, per un problemalineafraOstiense e Ponte Galeria. Si segnalanofino a 90 minuti per iin viaggio. Un convoglio metropolitano e un Leonardo express sono fermi. Lo comunicatalia. E’ in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, previsto il trasbordo daifermi (in tutto sono coinvolte 275 persone). Rfi fa sapere che alle 21.23 e’ partito il metropolitano che effettuera’ il trasbordo in linea dei tre, e non due come era stato comunicato in precedenza, fermi sulla tratta. L'articolosuisembra essere il primo su Meteo Web.