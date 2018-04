Gruppo Volkswagen - Al via il riassetto | Herbert Diess è il nuovo ceo

Volkswagen : Herbert Diess nominato a guida Gruppo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gruppo Volkswagen - Una nota mette in discussione lad Müller : possibile cambio al vertice : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con una sibillina nota per la stampa, il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato lintenzione di "modificare larticolazione attuale del board". Precisando, in un passaggio, che il riassetto potrebbe interessare direttamente lattuale amministratore delegato Matthias Müller, in carica dal 25 settembre del 2015, sette giorni dopo lo scoppio dello scandalo dieselgate.La comunicazione non è da prendere ...

Gruppo Volkswagen - 16 fabbriche di auto elettriche entro il 2022 : Il Gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2022 saranno 16 gli impianti in tutto il mondo utilizzati per la produzione di veicoli elettrici. Attualmente Volkswagen Group produce veicoli elettrici in tre località, e tra due anni si prevede che altri nove impianti del Gruppo saranno ...

Gruppo Volkswagen - Raddoppiano gli utili nel 2017 : 11 - 4 miliardi di euro : Ricavi in aumento, profitti raddoppiati e dividendi in miglioramento. questa la sintesi dei risultati finanziari con cui il Gruppo Volkswagen ha chiuso il 2017 e ha fatto ulteriori passi avanti nel superare la vicenda dieselgate, pur dovendone ancora pagare le conseguenze.Ricavi e profitti in crescita. Nello specifico, i ricavi sono saliti a 230,68 miliardi di euro, il 6,2% in più rispetto al 2016 in virtù non solo della crescita delle consegne ...

Gruppo Volkswagen - 50 e-Golf consegnate ad Amburgo : Frank Horch, Senatore per Economia, Trasporto e Innovazione di Amburgo , ha dichiarato: "Sempre più persone impiegate nell'Amministrazione della città e un crescente numero di cittadini sono pronti a ...

Gruppo Volkswagen sicurezza stradale come missione" : Il Gruppo Volkswagen in pole position nel mondo della sicurezza stradale: a partire dal prossimo anno tutte le infinita marche del colosso di Wolfsbur avranno lo standard WLANp, già ampiamente testato, quello per capirci delle comunicazioni ...

Gruppo Volkswagen - Connettività Car2X di serie dal 2019 : La Volkswagen ha comunicato che, a partire dal 2019, tutte le vetture prodotte dai vari brand del Gruppo saranno dotate di serie di un sistema WLANp. Questo standard di comunicazione Car2X permetterà di implementare su larga scala nuovi sistemi di sicurezza, facendo dialogare le auto tra di loro e con le infrastrutture connesse che le circondano.Più sicure ed efficienti. Tutte le nuove vetture dei vari marchi del Gruppo, sportive e compatte ...

CUPRA il brand del Gruppo Volkswagen/Seat che cerca una propria emancipazione : Ora è ufficiale: l’etichetta sportiva di Seat, la CUPRA appunto, diventerà un marchio autonomo a tutti gli effetti. Già dal prossimo Salone di Ginevra ne vedremo la materializzazione su alcuni modelli della Seat che avranno però un’indole corsaiola o muscolosa. La tendenza scelta da Seat segue l’idea già presentata dal Gruppo PSA quando creò la DS. Il brand in questo caso puntava all’eccellenza e all’eleganza. ...

Gruppo Volkswagen e Gruppo Nissan-Renault - testa a testa per il primato mondiale" : Nel 2017, Nissan Motor ha venduto 5.816.278 veicoli nel mondo, pari ad un incremento del 4,6% rispetto al 2016, mentre le vendite di Mitsubishi Motors sono cresciute del 10% rispetto al 2016, ...