Grillo ai romanisti | “Come vi invidio!”

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene veramente un senso di invidia, perché avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita”. Lo sottolinea Beppe, in un video postato sulla sua pagina Facebook e intitolato “Anfamoni!”, nel quale commenta e ripete a squarciagola alcune espressioni che hanno caratterizzato il tifo giallorosso all’indomani della vittoria sul Barcellona di Messi per 3-0 in Champions League.“Dio come vi invidio, che potete sfogare tutte le frustrazioni della vita, con questi urli, buttarsi nelle fontane, è bellissimo. Io – afferma il comico genovese – questa necessità di sfogarmi così, non ce l’ho, non sono un tifoso, neanche della Sampdoria, del Genoa. Quando vedo le vostre reazioni meravigliose, mi viene veramente un senso di invidia, perché avete trovato ...