Grenfell Tower | le ultime ore di Gloria in un video I genitori | ' Straziante rivederla'

Morti nel rogo della Grenfell Tower - la storia di Marco e Gloria diventa una fiaba : E vissero felici e contenti. E' questo il finale che la mamma di Marco Gottardi, morto nel rogo della Grenfell Tower insieme alla fidanzata Gloria Trevisan, ha riscritto per il suo figlio nel libro ...

Londra - la Grenfell Tower diventerà un memoriale per le vittime - : Il consiglio di Kensington e Chelsea hanno deciso il futuro del sito andato in fiamme. Nel rogo morirono 72 persone. Il progetto mira a custodirne la memoria

Grenfell Tower - la protesta che chiede giustizia per le vittime dell'incendio si ispira al film in pole per gli Oscar : Nel film di Martin McDonagh , una madre affitta tre cartelloni pubblicitari per convincere la polizia ad avviare un'inchiesta sull'omicidio della figlia. Quello di Justice 4 Grenfell, allo stesso modo,...

