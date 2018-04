GRANDE FRATELLO 2018 Cristiano Malgioglio non sarà solo un opinionista | Ci saranno

GRANDE FRATELLO 2018/ La sosia di Belen Rodriguez tra i concorrenti? Spunta il nome di Mila Suarez : Grande Fratello 2018: tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia ci sarà anche la sosia di Belen Rodriguez, Mila Suarez? Spunta anche il nome di Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Semifinali di Champions - la Roma in onda su Canale 5. Il GRANDE FRATELLO già costretto a spostarsi : L’avventura in Champions League della Roma proseguirà su Canale 5. I match di andata e di ritorno dei giallorossi verranno trasmessi in chiaro, per quelli che saranno certamente due appuntamenti da record sul fronte degli ascolti.Sia per la coppa dalle grandi orecchie che per l’Europa League (quindi occhio anche alla Lazio in caso di qualificazione) vale il contenuto della legge 8/99 sui diritti televisivi, che fissa dei paletti precisi ...

GRANDE FRATELLO - il Ken umano nel cast del reality show : l'indiscrezione Video : A pochi giorni dal via ufficiale dell’edizione numero 15 del Grande Fratello [Video] il cast resta ancora avvolto parzialmente nel mistero. In questi giorni, tra conferme e smentite, sono circolate numerose indiscrezioni. Secondo alcune riviste specializzate in tv e gossip tra i protagonisti della nuova edizione del reality show ci sarebbero diversi personaggi che ruotano attorno al mondo della televisione ed alcuni parenti di vip. In rapida ...

Chi è Camilla Lucchi? Biografia - età - vita privata dell'ereditiera del GRANDE FRATELLO 2018 : Chi è Camilla Lucchi? La giovane ereditiera del Grande Fratello 2018 che in molti già conoscono: non è infatti un personaggio del tutto sconosciuto, considerato che ha partecipato a diversi programmi televisivi su canali importanti e nei salottini di Barbara d'Urso, che l'ha voluta spesso come sua ospite per dibattere sui temi più disparati... come quello dello sfogo (chiamiamolo così) della "Signora della Pelliccetta". Con le curiosità su vita ...

Casting GRANDE FRATELLO : in 300 da tutta la Sardegna : «È la prima volta che partecipiamo a un provino perché in fondo non abbiamo ambizioni nel mondo dello spettacolo, siamo ragazze normalissime, mamme e grandi lavoratrici - raccontano con un sorriso le ...

GRANDE FRATELLO 2018 : Cristiano Malgioglio co-condurrà con la D’Urso? Ecco il suo ruolo : Cristiano Malgioglio opinionista al Grande Fratello 2018: “Il mio ruolo non sarà solo quello” Cristiano Malgioglio co-condurrà Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso? Per il momento nulla di ufficiale, ma stando a sue recenti dichiarazioni il sospetto si fa sempre più insistente. Intervistato da TgCom24, alla domanda “Ci spieghi bene quale sarà il suo ruolo?” […] L'articolo Grande Fratello 2018: Cristiano ...

GRANDE FRATELLO - il Ken umano nel cast del reality show : l'indiscrezione : A pochi giorni dal via ufficiale dell’edizione numero 15 del Grande Fratello il cast resta ancora avvolto parzialmente nel mistero. In questi giorni, tra conferme e smentite, sono circolate numerose indiscrezioni. Secondo alcune riviste specializzate in tv e gossip tra i protagonisti della nuova edizione del reality show ci sarebbero diversi personaggi che ruotano attorno al mondo della televisione ed alcuni parenti di vip. In rapida successione ...

Il GRANDE FRATELLO fa traslocare Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso pendolare : Pomeriggio 5 trasloca per il Grande Fratello: Barbara d'Urso pendolare tra Roma e Milano. Da lunedì 16 aprile Pomeriggio 5 andrà in onda in diretta da Roma per tre volte a settimana, con la ...

GRANDE FRATELLO - al via il 17 aprile l’edizione condotta da Barbara D’Urso : primi nomi dei concorrenti ed ecco chi saranno gli opinionisti : “Ragaaazziiii”, “Una busta brutta brutta brutta”, “Apriamo il televoto”. Sono tre frasi cult che resero grandi le edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara d’Urso, che ancora oggi detiene il record di ascolti: una sua edizione, quella del 2004, riuscì a battere addirittura una puntata del Festival di Sanremo con otto milioni di telespettatori. Oggi quei risultati saranno irraggiungibili, ma il clima potrebbe tornare quello delle ...

“Barbara D’Urso con me - dopo il GRANDE Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato uno dei concorrenti ‘top’. E anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

Simona Ventura ha detto no al GRANDE FRATELLO e all’Isola? La verità : Grande Fratello e L’Isola dei Famosi: la Ventura ha rifiutato la conduzione? Il nome di Simona Ventura è stata accostata a quasi tutti i programmi di Mediaset quest’anno: dal Grande Fratello a Temptation Island, fino all’Isola. Perchè alla fine Simona è tornata in tv nel ruolo di giudice di Amici 17? Tutta la verità l’ha svelata la Ventura stessa, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. ...

Camilla Lucchi altezza - peso e foto fisico dell'ereditiera del GRANDE FRATELLO 2018 : peso e altezza di Camilla Lucchi sono alcune delle curiosità che si conoscono sul conto dell'ereditiera del Grande Fratello 2018: parliamo di lei proprio perché è stata scelta da Barbara d'Urso per animare la Casa più spiata d'Italia (dopo essere stata ospite nei suoi salottini pomeridiani) ed è tra le più conosciute di questa ultima edizione NIP perché ha già partecipato a diversi programmi televisivi. C'è stata una frase, poi - detta proprio ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso in diretta da Roma per il GRANDE Fratello : Barbara d’Urso a Roma con Pomeriggio 5: il motivo? Il Grande Fratello Barbara d’Urso sarà oggi in diretta da Roma con il suo Pomeriggio Cinque. Il motivo? La riunione del Grande Fratello. A farlo sapere è stata la stessa conduttrice che sul suo profilo Instagram ha caricato una sua foto dalla stazione di Milano Centrale (un’immagine che i suoi followers più fidati sono ormai abituati a vedere ogni qual volta che Barbara ...

Simona Ventura/ No a GRANDE FRATELLO - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)