Governo | via al secondo giro di consultazioni Diretta tv

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Oggi Mattarella incontrerà i partiti : 12 aprile 2018, 8.30 - Si riparte questa mattina col secondo giro di consultazioni dopo l'insuccesso dei primi incontri. Dopo una mattinata che vedrà l'arrivo al Quirinale, a partire dalle 10.00, del Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato, del Gruppo Misto del Senato, del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera, le consultazioni entreranno ufficialmente nel vivo nel pomeriggio, quando a ...

Governo - "Avanti con Paolo Gentiloni" Salviamo Eugenio Scalfari (da se stesso) : Con il rispetto che è comunque dovuto a chi è stato un giornalista innovativo, forse sarebbe il caso di lasciare in pace Eugenio Scalfari a 94 anni suonati e di preservarlo da figure come questa, che fanno il paio colla finta intervista al Papa ed altre singolarissime uscite Segui su affaritaliani.it

Governo - storia seria o botta e via? I dubbi adolescenziali della politica italiana : Nel mese scorso ho visto alcune volte una ragazza che si trova in dubbio fra due relazioni. Fino a qualche mese prima era single poi nel giro di pochi giorni ha incontrato due ragazzi entrambi interessanti. Uno la coinvolge molto sul piano fisico ed erotico mentre l’altro più sul dialogo, l’emotività e il progetto di vita futura. Questa vicenda mi ha fatto venire in mente un parallelismo con la situazione politica attuale italiana in cui, per ...

Disastro ferroviario Andria-Corato - chiesto rinvio a giudizio. Grazia Di Bari - M5S - : "Il lavoro degli inquirenti prosegue - il Governo ... : Le mie perplessità invece permangono per quanto riguarda il lavoro della politica e del governo regionale. Oggi, torno a porre al Presidente Emiliano e all'assessore regionale ai trasporti Antonio ...

Vento anti casta sul nuovo Governo La prima cosa da fare? Via i vitalizi : Il risentimento e la disaffezione nei confronti della politica e, specialmente, dei suoi esponenti tradizionali costituiscono il primo e il più forte sentimento che anima oggi l'elettorato italiano. Non solo tra i votanti dei partiti di "protesta" che hanno vinto le elezioni, ma, sia pure in misura diversa, tra quelli di tutte le forze politiche. Che lo scontento diffuso verso le istituzioni e i loro rappresentanti sia stato uno dei fattori ...

Di Maio tende la mano al Pd : 'Via l'ascia di guerra per dare un Governo al Paese' : "Se rimaniamo ognuno sulle proprie posizioni non si va da nessuna parte. Io credo che ci potranno essere molte più convergenze di quel che si crede". Così il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi ...

Mandiamo via Renzi e facciamo un Governo con Di Maio : la bomba di un deputato PD Video : Terminato il primo giro di consultazioni, la formazione di un governo in tempi brevi appare difficoltosa e complicata. Tenendo conto delle dichiarazioni dei rappresentanti delle tre maggiori coalizioni, si è assistito ad una vera e propria melina' istituzionale. Se il leader Cinquestelle ha aperto a Lega e #Pd, chiudendo nettamente a Forza Italia, gli esponenti dem hanno dichiarato di voler rimanere alla finestra, stando all'opposizione. Salvini ...

Governo - la trattativa : la via stretta di Salvini per tenere dentro FI : ROMA La prima a dare ragione a Sergio Mattarella è stata ieri Giorgia Meloni raccontando al presidente della Repubblica - nel corso dell'incontro avuto al Quirinale insieme a Rampelli e Bertacco - di ...