Governo | Salvini | farò tutto il possibile per andare a governare

In attesa del nuovo Governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Nuovo Governo - al via il secondo giro di consultazioni. L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Governo - Salvini : escludo incarichi a caso a chi non ha maggioranza : "Non penso che il Presidente della Repubblica conferirà incarichi a caso a qualcuno che non ha una maggioranza ed oggi noi non l'abbiamo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo:...

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il Governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Di Maio : mai fiducia a un Governo Salvini-Berlusconi-Meloni : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il M5S non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare Governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Senza di noi non ci sono i numeri”. Grillo : “Ce la mettiamo tutta per trovare uno sbocco” : Matteo Salvini, appena prima che uscisse la notizia sulla telefonata tra lui e Di Maio, entrando in Senato non si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Anche Danilo Toninelli è reticente – “Non rilascio dichiarazioni”. Poi decide di concedersi una replica secca alle affermazioni di alle affermazioni di Salvini e degli altri esponenti del centrodestra: “Senza il M5S non ci sono i numeri per formare un ...