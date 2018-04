Governo | Salvini | escludo incarichi a caso a chi non ha maggioranza

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il Governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Di Maio : mai fiducia a un Governo Salvini-Berlusconi-Meloni : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il M5S non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare Governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Senza di noi non ci sono i numeri”. Grillo : “Ce la mettiamo tutta per trovare uno sbocco” : Matteo Salvini, appena prima che uscisse la notizia sulla telefonata tra lui e Di Maio, entrando in Senato non si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Anche Danilo Toninelli è reticente – “Non rilascio dichiarazioni”. Poi decide di concedersi una replica secca alle affermazioni di alle affermazioni di Salvini e degli altri esponenti del centrodestra: “Senza il M5S non ci sono i numeri per formare un ...

Governo - telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Governo - Salvini : centrodestra pronto ad andare da solo : È l'extrema ratio, ma l'ipotesi è in piedi. 'Il Movimento 5 Stelle deve smetterla di porre metti e di mettersi su un piedistallo, altrimenti vuol dire che non ha voglia di governare. Ma questo per noi ...

Governo - Salvini : "Come extrema ratio andiamo da soli" : Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta tutti i rappresentati delle forze politiche al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni, ma il dialogo tra i partiti è in una fase di stallo, con i due litiganti per la poltrona di Premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che in questi giorni si parlano solo attraverso dichiarazioni ai giornalisti e tweet, mentre sono impegnati a sostenere i propri candidati alle regionali ...