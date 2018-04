Governo | Pizzarotti | M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il M5S alcon l’intero centrodestra,compreso? “Il più è trovare la chiave comunicativa giusta. Iomi aspetti di, anche questo. Del resto hanno già votato il presidente del Senato di Fi”. Lo dice il sindaco di Parma Federico, ex M5S, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Per il primo cittadino, a lungo spina nel fianco del Movimento, i 5 Stelle giocanosulla comunicazione. “Quando c’è da dire qualcosa di aggressivo usano Di Battista, quando si va sull’istituzionale Di Maio. Dietro ogni post dubito non ci sia una strategia comunicativa. Echi va a vedere il blog delle stelle? Nessuno. Tutti vedono le pagine Fb di Di Maio e Di Battista, sono usate come house organ”.“il M5S non ha più nulla di quel che aveva nel passato”, rimarca ...