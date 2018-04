Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto (2) : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Se il M5S andasse al Governo “sarei contento, potremmo finalmente vedere la loro capacità di governare”, perché “scalare un partito e parlare bene in tv è una cosa, governare un’altra. E da Di Maio una decisione non è mai stata presa”, mentre se vai al Governo “non puoi nicchiare”. Pizzarotti, infatti, rimprovera al M5S di aver “galleggiato in questi anni senza mai ...