Governo | ipotesi Giorgetti premier L' uomo giusto per superare i veti?

Governo - l’ipotesi di un’alleanza M5S – PD. Soluzione istituzionale o fantapolitica? : Quale Governo? Col secondo turno di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, si moltiplicano le ipotesi. Congetture, dal momento che la sola certezza è l’assenza di una maggioranza parlamentare degli schieramenti che si sono presentati al voto il 4 marzo. Sarebbe possibile, nei numeri, un esecutivo Lega-M5S. Salvini non ha alcuna intenzione di rompere l’alleanza che ha portato il centrodestra ad esser la ...

Consultazioni bis - Leu : “Mai fiducia a un Governo dove ci sia la Lega. Ipotesi esecutivo del presidente? Non esiste” : Al Quirinale sono iniziate le Consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per LeU si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. ...

Nuovo Governo - al via il secondo giro di consultazioni. L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Riforma pensioni/ Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salvini e l'ipotesi di Governo con M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Governo - ipotesi Giorgetti premier Ma si avvicinano le elezioni : L'ipotesi Giancarlo Giorgetti premier di un Governo di Centrodestra a trazione leghista che trovi in Parlamento i voti mancanti per ottenere la maggioranza (anche se Salvini ha affermato di non voler giocare alla ciaccia al tesoro e di non cercare parlamentari) prende quota dopo il vertice domenicale ad Arcore Segui su affaritaliani.it

"Draghi indisponibile a fare il premier" : l'ipotesi Governo istituzionale sfuma sul nascere : Il presidente della Bce Mario Draghi è indisponibile a guidare un "governo istituzionale", a lasciare il suo prestigioso incarico per provare a portare l'Italia fuori dalle secche della crisi. E' quel che...

Scanzi : “Pd fa opposizione a un Governo che ancora non esiste. Ipotesi ‘Renzusconi’ con Salvini? Non è improbabile” : Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento ...

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un Governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...

Bernini : FI non fa ipotesi di Governo con chi antepone veti a emergenze : Roma – Bernini: no a ipotesi governo con chi mette in secondo piano emergenze paese Roma – Di seguito le parole al Tg1 dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. “Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di governo con forze che pongono veti paralizzanti e mettono in secondo piano i bisogni e le emergenze del Paese. Noi vogliamo, dobbiamo liberare il lavoro. Combattere la povertà. Tutelare la famiglia e ...

Governo Lega-M5s - le ipotesi clamorose sul premier terzo : Giulio Tremonti o Urbano Cairo? : Il primo giro di consultazioni sembra non aver partorito nulla: tutto come da previsioni, insomma. La situazione, forse, si sbloccherà nel corso dei secondi incontri con Sergio Mattarella . Nel ...

Consultazioni - Martina - Pd - : no ipotesi Governo. Chi ha vinto sia responsabile : Sono scelte di natura politica". Martina spiega: "Si tratta per noi di capire se queste forze siano in grado di avanzare un'ipotesi di governo praticabile coerentemente. Lo dicano chiaramente. Si ...

Consultazioni - Pd : per noi non esiste nessuna ipotesi di Governo : La delegazione dem invita la potenziale maggioranza emersa dal voto ad assumersi la responsabilità di avanzare proposte praticabili - "L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ...

Martina : 'No del Pd a ipotesi di Governo' : Roma, 5 apr. , askanews, Le scelte fatte da M5s e centrodestra sulle cariche istituzionali 'sono scelte politiche', ed ora quelle forze 'devono dimostrare se sono in grado di avanzare proposte ...